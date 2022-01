In Taiwan soll es bald mehr Batterietausch-Stationen als Tankstellen geben. Der Elektroroller-Hersteller Gogoro hat bis Ende 2021 insgesamt 2.215 seiner Batteriewechsel-Stationen in Taiwan aufgebaut. Die Zahl der Tankstellen in Taiwan lag derweil bei 2.487. Im Laufe des Jahres 2022 soll das Verhältnis endgültig kippen.

