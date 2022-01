Rheinbahn bestellt acht Elektrobusse bei Irizar

Der spanische Hersteller Irizar vermeldet einen weiteren Elektrobus-Auftrag von der Rheinbahn in Düsseldorf. Das Verkehrsunternehmen hat nun acht weitere Exemplare der 12-Meter-Version des ie bus bestellt.

Die neuen E-Busse verfügen laut Irizar über eine neue Batteriegeneration und ein reduziertes Gewicht. Geladen werden die Akkus über Nacht. Technische Details wie den Energiegehalt, Ladezeit oder elektrische Reichweite nennen die Spanier allerdings nicht.

Nachdem die Rheinbahn bereits 2019 zehn Exemplare der 12-Meter-Version des ie bus bei Irizar geordert hatte, die Ende 2020 in Betrieb gingen. „Mit dem Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge wie dieser E-Busse nach modernster Bauart kommen wir dem ehrgeizigen Ziel der Klimaneutralität für Düsseldorf im Jahr 2035 einen weiteren Schritt näher“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller zur Inbetriebnahme Ende 2020. „Mit unseren Bahnen bieten wir ja bereits E-Mobilität an“, äußerte sich Klaus Klar, Vorstandsvorsitzender der Rheinbahn. „Wir freuen uns, dass wir für unsere Fahrgäste mit den neuen E-Bussen noch mehr Anreize schaffen, sich für klimafreundliche Mobilität zu entscheiden und die Rheinbahn zur ersten Wahl für Mobilität in Düsseldorf und der Region machen.“

Nun folgen auf die zehn im Einsatz befindlichen E-Busse also acht weitere Exemplare. Offen ist jedoch bislang, wann die Elektrobusse geliefert und in Betrieb genommen werden. Auch zum Investitionsvolumen gibt es noch keine Aussage.

irizar-emobility.com