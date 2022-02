Smartlab bindet EVBox-Schnelllader in Backend ein

Das Unternehmen Smartlab aus Aachen bietet eMobility-Dienstleistungen und -Produkte für Stadtwerke. Das Unternehmen steht etwa hinter dem Verbund „ladenetz.de“, in den zahlreiche Stadtwerke ihre öffentlichen Ladepunkte einbinden. Bei Ladenetz.de Business-Partner hingegen geht es nicht um rein öffentliche Ladepunkte: Unternehmen mit Ladenetz.de-Business-Partner-Ladeinfrastruktur bieten ihre eigenen Mitarbeiter- oder Kunden-Ladepunkte als öffentliche Ladepunkte zu bestimmten Uhrzeiten auf ihren Parkplätzen an. evbox.com

„Da die Nachfrage an High Power Chargern stetig steigt, ist es für uns gut, EVBox mit ihrer Troniq-Serie an Bord zu haben“, sagt Mark Steffen Walcher, CEO von Smartlab. „So erweitert sich unser, aktuell noch relativ kleines, Portfolio an High Power Chargern und DC-Ladern direkt mit 3 neuen Ladesystemen.“

Wie EVBox mitteilt, habe man die „ladenetz.de Ready Plus Zertifizierung“ durch Smartlab erhalten – konkret für die Modelle Ultroniq, Troniq50 und die Troniq Modular. Letztgenanntes Modell hatten die Niederländer im Mai 2021 vorgestellt. Mit dem erteilten Zertifikat können die Stadtwerke und Businesspartner nun auch die genannten drei Modelle aufbauen, betreiben und in das LISY-Backend einbinden.

