Energie Steiermark plant Aufbau weiterer HPC von ADS-TEC Energy

Energie Steiermark setzt beim Ausbau seiner Schnellladeinfrastruktur auf die Batterie-gepufferte Ultra-Schnellladetechnologie des deutschen Herstellers ADS-TEC Energy. Derzeit erkundet der Energieversorger weitere Standorte, eine verbindliche Bestellung gibt es aber noch nicht.

Dementsprechend werden in der Mitteilung von ADS-TEC Energy auch keine Stückzahlen oder finanziellen Details genannt. Im Mai vergangenen Jahres hatte Energie Steiermark bereits die ersten beiden HPC-Ladesäulen von ADS-TEC Energy direkt vor dem Haupteingang der Grazer Firmenzentrale in Betrieb genommen. Da die Erfahrungen dort positiv waren, setzt man in Graz auch beim weiteren Ausbau auf die Lösung des Nürtinger Unternehmens.

Die Ultra-Schnellladestation von ADS-TEC Energy bietet Ladeleistungen von bis zu 320 kW. Da die Energie für den Ladevorgang aus der vor Ort installierten Puffer-Batterie und nicht direkt aus dem Netz stammt, kann der Netzanschluss der Ladestation deutlich kleiner ausfallen, ein Anschluss an die Mittelspannung sei meist nicht nötig. Die Anlage an der Grazer Firmenzentrale von Energie Steiermark ist mit 50 kW an einen vorhandenen Netzanschluss angebunden worden. Batterie und Ladepunkt können dabei bis zu 100 Meter voneinander entfernt aufgebaut werden.

Damit ergibt sich laut ADS-TEC Energy ein weiterer Vorteil: Eine solche Anlage könne „innerhalb von wenigen Tagen aufgebaut und installiert werden“. Solange ein Netzanschluss mit niedrigerer Leistung vorhanden ist, könne auf „eine langwierige Errichtung von Mittelspannungsanlagen und Trafostationen“ verzichtet werden. Zudem fallen die laufenden Gebühren für den Netzanschluss geringer aus.

Die Batterie-Einheit bestehen aus einem bis zu 140 kWh großen Speicher, Leistungselektronik, Klimatisierung und Steuerung benötigt rund 1,5 Quadratmeter Grundfläche. Zudem soll das System „selbst im Höchstbetrieb flüsterleise“ sein, was den Einsatz in Wohngebieten oder Mehrparteienhäusern ermöglichen soll.

„Der Ausbau der Infrastruktur von E-Ladestationen ist essenziell für die erfolgreiche Entwicklung von Elektromobilität“, sagt Christian Purrer, Vorstandssprecher von Energie Steiermark. „Die vor unserem Headquarter errichtete Ladestation setzt einen neuen Maßstab in Sachen komfortable und flexible Verwendung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Dank unserem konsequenten Ausbau der Ladeinfrastruktur ist heute kein Haushalt in der Steiermark weiter als 15 Kilometer zur nächsten E-Ladestelle entfernt.“

