US Postal plant nun doch größere E-Flotte

Der United States Postal Service (USPS) hat in einer Mitteilung einen Elektroanteil in seiner Flotte von 70 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts in Aussicht gestellt. Bisher waren die Planungen deutlich verhaltener. Initial sollen offenbar 5.000 E-Fahrzeuge geordert werden.

Nachdem der United States Postal Service (USPS) im Rahmen der Erneuerung seiner Fahrzeugflotte zunächst nur zu zehn Prozent auf Elektrofahrzeuge setzen wollte (was bereits damals zu Kritik geführt hatte), kommt nun Bewegung in die Angelegenheit. Die US-Umweltschutzbehörde EPA schrieb vor einigen Tagen einen Brief an den USPS und machte darin klar, dass der Elektroanteil von zehn Prozent viel zu niedrig sei.

Daraufhin veröffentlichte der USPS nun eine Mitteilung, in welcher der US-Postdienst einen Elektroanteil von 70 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts in Aussicht stellt – beginnend mit einer möglichen Bestellung von zunächst 5.000 E-Fahrzeugen. Der USPS-Plan biete auch „Flexibilität, die Anzahl der eingeführten Elektrofahrzeuge zu erhöhen, falls zusätzliche Mittel verfügbar werden“.

Die Umsetzung des „Next Generation Delivery Vehicle“-Programms (NGDV) werde man „steuerlich verantwortlich“ umsetzen. Daher verweist USPS-Chef Louis DeJoy auf die zusätzlichen Mittel, die aus seiner Sicht nötig sind. „Ohne eine solche Finanzierung müssen wir steuerlich verantwortliche Entscheidungen treffen, die zur erforderlichen Einführung sichererer und umweltfreundlicherer Fahrzeuge für die Männer und Frauen führen, die Amerikas Post ausliefern“, sagt DeJoy.

Der Postdienst selbst bekräftigt die Notwendigkeit, 30 Jahre alte Lieferfahrzeuge in der eigenen Flotte zu ersetzen, „die von ineffizienten Benzinmotoren angetrieben werden und denen es an modernen Sicherheitsfunktionen mangelt“.

DeJoy lässt aber auch durchblicken, dass ein NGDV mit Verbrennungsmotor derzeit sein Favorit ist. Im Vergleich zu dem aktuellen Fahrzeug, das „Long Life Vehicle“ genannt wird, sei die Kraftstoffeffizienz deutlich besser.

Die bessere Kraftstoffeffizienz wird von der EPA jedoch in Frage gestellt. Basierend auf den bisherigen Planungen von zehn Prozent E-Anteil schrieb die stellvertretende EPA-Administratorin Vicki Arroyo in dem Brief: Eine 10-prozentige Verpflichtung zu sauberen Fahrzeugen „mit praktisch keinen Kraftstoffeffizienzgewinnen für die anderen 90 Prozent ist eindeutig unvereinbar mit“ Bidens Plan, „mit bewusster Geschwindigkeit auf saubere, emissionsfreie Fahrzeuge hinzuarbeiten“.

USPS hält dagegen, dass Die Plattform des NGDV flexibel ausgelegt sei und auch mit einem Batterie-elektrischen Antrieb ausgerüstet werden könne. Entscheidend sind aber wohl die Kosten: „Wenn Sie eine unabhängige Regierungsbehörde sind, die jährlich Verluste in Milliardenhöhe einfährt, und das Mandat des Kongresses hat, finanziell nachhaltig zu wirtschaften, sind wir gezwungen, umsichtig im Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit zu handeln“, so DeJoy. „Diese Verantwortung sollte jedoch nicht mit einer ambivalenten Verpflichtung zum Betrieb einer saubereren Postfahrzeugflotte für unser Land verwechselt werden.“

apnews.com (EPA-Brief), usps.com