Polestar-Service-Netz umfasst 200 Partner

Die schwedische Geely-Marke Polestar hat ihr deutsches Service-Netz erneut erweitert. Seit dem vergangenen Sommer sind über 75 weitere Partner hinzugekommen, womit die E-Autos der Marke nun an 200 Standorten gewartet werden können.

In einem ersten Schritt bis zum Frühjahr 2021 umfasste das Service-Netz 61 Partner, im Juli wurde dann das Zwischenziel von 125 Partnern erreicht. An den Service-Punkten werden Wartungs- oder Reparaturarbeiten und wenn nötig Software-Updates durchgeführt. Eine Verkaufsberatung findet dort nicht statt, diese soll in den „Polestar Spaces“ erfolgen.

Mit der kontinuierlichen Erweiterung stelle Polestar sicher, dass jeder Kunde wohnortnah eine Werkstatt vorfindet, so der Hersteller in einer Mitteilung. Dabei hat Polestar zwei wichtige Vorteile: Zum einen die Synergien mit der Muttergesellschaft Volvo und deren Service-Netz. Aber auch das Direktvertriebssystem von Polestar hilft: Die Marke weiß, wo ihre Kunden wohnen – und kann beim Ausbau Regionen mit hoher Kundendichte entsprechend priorisieren.

„Die Marke Polestar wächst weiterhin rasend schnell. Die Qualität beim Service ist essentiell und wirkt sich unmittelbar auf die Kundenzufriedenheit aus“, sagt Alexander Lutz, Geschäftsführer Polestar Deutschland. „Unseren Kunden deutschlandweit eine erstklassige Betreuung zu bieten, und das unkompliziert und nah am Wohnort, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Dank der engen Verbindung zu Volvo profitieren sie von der langjährigen Expertise unserer Premium Partner und sind rundum sorglos abgesichert.“

