Smartlab startet Abrechnungslösung für E-Dienstwagen

Smartlab bietet Partnern mit der sogenannten „Ladebusiness Dienstwagenabrechnung“ ab sofort eine automatisierte Komplettlösung zur Abrechnung aller Anwendungsfälle für Mitarbeiter und E-Dienstwagen an.

Unternehmen können die Ladevorgänge ihrer Mitarbeiter zu Hause, an den Ladepunkten des Arbeitgebers und in der Öffentlichkeit mit dem neuen Dienst vollautomatisiert abrechnen, wie Smartlab mitteilt. Einzige Voraussetzung für die Abrechnung der heimischen Ladevorgänge des Dienstwagennutzers ist eine an das Smartlab-Backend „LISY2“ angebundene Wallbox.

Mit der Option „zu Hause laden“ können die Ladevorgänge der Mitarbeiter an ihrem privaten Ladepunkt erfasst und dem Arbeitnehmer gutgeschrieben werden. Die Ladekarte kann auch für das Laden an den eigenen Ladepunkten des Arbeitgebers und öffentlichen Ladepunkten zu den jeweiligen Konditionen der lokalen Betreiber genutzt werden. Die Tarife für das Laden beim Arbeitgeber, in der Öffentlichkeit und am privaten Ladepunkt können dabei flexibel, pro Anwendungsfall und sogar je Ladekarte individuell selbst eingestellt werden.

„Jetzt können Unternehmen ganz einfach die Dienstwagen ihrer Mitarbeiter abrechnen. Was kompliziert klingt, ist mit unserer Lösung in der Realität ganz einfach. Für den Dienstwagen- nutzer wird hierbei eine automatisierte Gutschrift erzeugt und ihm somit seine Stromkosten zuhause erstattet“, so der Abteilungsleiter „Ladebusiness“ Dirk Natschke.

Da Smartlab die „Ladebusiness Dienstwagenabrechnung“ auch als White-Label-Lösung anbietet, können die Partnerunternehmen den Service unter ihrer eigenen Marke nutzen. Zudem berät Smartlab die Partner nach eigenen Angaben über die jeweils möglichen Förderungen von Bund, Land und Kommune beraten.

Das Unternehmen Smartlab aus Aachen bietet eMobility-Dienstleistungen und -Produkte für Stadtwerke. Das Unternehmen steht etwa hinter dem Verbund „ladenetz.de“, in den zahlreiche Stadtwerke ihre öffentlichen Ladepunkte einbinden. Bei Ladenetz.de Business-Partner hingegen geht es nicht um rein öffentliche Ladepunkte: Unternehmen mit Ladenetz.de-Business-Partner-Ladeinfrastruktur bieten ihre eigenen Mitarbeiter- oder Kunden-Ladepunkte als öffentliche Ladepunkte zu bestimmten Uhrzeiten auf ihren Parkplätzen an.

Quelle: Info per E-Mail