Alpitronic nutzt Managed Services von Diebold Nixdorf

Um die hohe Verfügbarkeit seiner Ladestationen weiterhin zu gewährleisten, hat der italienische Hersteller Alpitronic eine langfristige Servicepartnerschaft mit dem US-Technikkonzern Diebold Nixdorf vereinbart.

Diebold Nixdorf wird Managed Services für Alpitronics Schnellladesäule Hypercharger anbieten. Die Zusammenarbeit begann laut der Mitteilung des US-Konzerns mit 2.600 HPC-Standorten in Deutschland und soll in diesem Jahr auf mehr als 10.000 Ladepunkte in ganz Europa ausgeweitet werden.

Alpitronic mit Sitz in Südtirol bietet seit 2017 DC-Schnelllader an und hat mit dem Hypercharger inzwischen eines der gefragtesten Produkte auf dem europäischen Markt. Der Hypercharger wird in verschiedenen Versionen mit bis zu 300 kW Ladeleistung angeboten und bildet etwa das Rückgrat des HPC-Netzes von EnBW, wird aber auch zunehmend von CPO wie Fastned und Allego aufgebaut.

„Mit der Entwicklung unseres Hyperchargers setzen wir europäische Standards im Bereich der Schnellladetechnologie“, sagt Alpitronic-Mitgründer und -Geschäftsführer Philipp Senoner selbstbewusst. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem starken Partner wie Diebold Nixdorf, denn mit diesem wichtigen Schritt können wir unsere Qualitätsstandards auch im Servicebereich aufrechterhalten. Es ist unser Ziel, dass alle Kunden über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte hinweg von einer hohen Leistungsfähigkeit profitieren.“

Ulrich Naeher, Executive Vice President, Chief Commercial Officer von Diebold Nixdorf, ergänzt: „Hochleistungsladen reizt alle Fahrer von Elektrofahrzeugen, die schnell wieder zurück auf die Straße wollen. Attraktiv ist es aber nur, wenn die ‚Leistung‘ auch jederzeit verfügbar ist.“

Für Diebold Nixdorf ist es nicht die erste derartige Service-Kooperation im Bereich der Ladeinfrastruktur: Im Januar hatten die Amerikaner eine ähnliche Vereinbarung mit dem Dortmunder Ladeinfrastruktur-Hersteller Compleo Charging Solutions geschlossen.

