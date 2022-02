Solaris liefert 20 O-Busse nach Prag

Der Prager Verkehrsbetreiber DPP hat beim Konsortium von Solaris Bus & Coach, Solaris Czech und Škoda Electric 20 doppelgelenkige Oberleitungsbusse bestellt. Die Solaris Trollino 24 sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre geliefert werden und in der tschechischen Hauptstadt zum Einsatz kommen.

Die 24 Meter langen Fahrzeuge sind mit jeweils mit vier Achsen – davon zwei Antriebsachsen. Angetrieben werden die Busse nach Angaben aus dem vergangenen Jahr von zwei Fahrmotoren mit je 160 kW, die zwei Antriebsachsen speisen. Den Strom holen sich die Motoren aus einer 58 kWh großen Batterie, die ihrerseits über einen auf dem Dach montierten Stromabnehmer Energie aus der Oberleitung zieht. Dank der großen Pufferbatterie kann der Trollino 24 aber auch Strecken ohne Oberleitung überbrücken. Der Fahrer kann dazu per Tastendruck zwischen dem Oberleitungs- und Traktionsbatteriemodus umschalten. Die Mindestreichweite im Batteriebetrieb gibt Solaris mit elf Kilometer an.

Die bestellten O-Busse haben Platz für insgesamt 179 Fahrgäste, davon 54 Sitzplätze. Zwei Flächen sind für Rollstuhlfahrer vorgesehen. Die Busse verfügen über fünf Türen in der Anordnung 2-2-2-2-2, über ein Videoüberwachungssystem, das aus Kameras für die Überwachung, einer Rückfahrkamera sowie einer Pantograph-Kamera besteht.

– ANZEIGE –









Der doppelgelenkige O-Bus von Solaris wurde der Öffentlichkeit erstmals 2019 auf der Busworld in Brüssel vorgestellt. 2020 wurde er im regulären Fahrgastbetrieb in Bratislava getestet. Die Ankündigung zum Fahrzeig machte Solaris im Jahr 2018. Den ersten Auftrag vermeldete das Unternehmen im November des vergangenen Jahres. Mitte 2023 wird der Trollino 24 auf den Straßen der slowakischen Hauptstadt Bratislava debütieren. Der Auftrag umfasst 16 Exemplare des doppelgelenkigen Oberleitungsbusses.

Die Trollino-Busse sind auch in verschiedenen Längen erhältlich. Seit 2001 hat der Busbauer eigenen Angaben zufolge 1.800 Trollino an Kunden in Europa ausgeliefert.

solarisbus.com