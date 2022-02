Neue HPC-Ladestationen in Wien

Der Immobilieninvestor Immofinanz errichtet in Kooperation mit Smatrics und der Investmentgesellschaft AMIC Energy an 13 Standorten seiner Marke Stop Shop in Österreich Schnellladestationen. In Zusammenarbeit mit Smatrics nimmt auch der Grossmarkt Wien neue Ladestationen in Betrieb.

In den Wiener Stadtteilen Simmering und Stadlau können die Alpitronic-Säulen mit 150 kW bereits genutzt werden. So sollen Stop-Shop-Kunden während des Einkaufs ihre E-Autos bequem aufladen können, sagt Katrin Goegele-Celeda, Country Managerin Österreich bei der Immofinanz.

Der Aufbau an den weiteren elf Standorten sei „bereits in vollem Gange“, heißt es in einer Mitteilung von Smatrics. Die Ladestationen werden von Amic Energy finanziert, Smatrics sorgt für die Handhabung. Je nach Leistungskraft des Fahrzeugs können Nutzer dort innerhalb von 30 Minuten bis zu 80 Prozent ihrer Batterien aufladen, heißt es weiter.

Der Strom kommt vom Anbieter Verbund, der Muttergesellschaft von Smatrics, der den Angaben nach aus 100 Prozent erneuerbarer Energien besteht. Er kann über die Ladekarte, per App oder mittels QR-Code per Kreditkarte bezogen werden.

Gemeinsam mit Smatrics hat auch der Grossmarkt Wien neue Ladestationen in Betrieb genommen. Im Konkreten geht es um zehn 22 kW-AC-Ladestationen für eigene E-Autos und Kühl-Lkws sowie um eine öffentliche 300-kW-DC-Ladestation am GMW-Standort in Wien-Liesing.

