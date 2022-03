Bestellstart für Genesis GV60 zu Preisen ab 56.370 Euro

Der Genesis GV60, das erste Elektromodell der Hyundai-Luxusmarke auf Basis der Konzernplattform E-GMP, ist ab sofort zu Preisen ab 56.370 Euro in Deutschland vorbestellbar. Die Auslieferungen sollen noch im ersten Halbjahr 2022 beginnen. Ein günstigeres Basis-Modell mit Heckantrieb soll folgen.

Der Stromer lässt sich mit einer unverbindlichen und erstattungsfähigen Anzahlung in Höhe von 1.000 Euro reservieren, wie Genesis mitteilt. Erst Mitte Februar hatte die Hyundai-Marke bestätigt, dass der GV60 noch in diesem Jahr nach Europa kommen soll. Nun erfolgt also knapp zwei Wochen später bereits der Bestellstart.

Damit sind nun auch die Preise für zwei der drei Varianten bekannt. Zu dem genannten Preis von 56.370 Euro vor Abzug des Umweltbonus gibt es den GV60 Premium mit Sport-Paket, was der einfacheren Allrad-Variante entspricht. Diese hat einen 160 kW starken E-Motor hinten und eine 74-kW-Maschine vorne. Der GV60 Premium mit Sport-Plus-Paket steht mit mindestens 71.010 Euro in der Liste, verfügt aber über zwei Motoren mit jeweils 160 kW.

Mit dem Bestellstart sind nun auch die ersten offiziellen WLTP-Reichweiten für den GV60 bekannt. Mit dem Sport-Paket soll der Genesis auf 470 Kilometer Reichweite kommen, mit dem Sport-Plus-Paket liegt die WLTP-Angabe bei 466 Kilometern. Die Ladedauer gibt Genesis mit den bekannten 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent an – „an einer 350-kW-Schnellladestation“, so die Mitteilung. Damit scheint die Leistung auf dem Niveau des Kia EV6 zu sein – also mit 240 kW in der Spitze.

– ANZEIGE –









Mit einem Netto-Listenpreis von derzeit 47.369,75 Euro wäre der GV60 für den reduzierten Umweltbonus qualifiziert, womit der Endkundenpreis auf 68.395 Euro sinken würde. Allerdings ist der Genesis noch nicht beim Bafa auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge (Stand: 15.2.2022) geführt. Damit ist derzeit auch kein Antrag auf den Umweltbonus möglich.

Im Februar angekündigt hatte Genesis noch den GV60 Premium ohne jegliche Sport-Pakete. Dabei handelt es sich um das Basismodell mit einem 168 kW starken Heckantrieb. Wann diese Version zu welchen Preisen auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Um für den vollen Umweltbonus in Höhe von 9.570 Euro qualifiziert zu sein, dürfte das Basismodell nicht teurer als 40.000 Euro netto sein – oder 47.599 Euro brutto.

„Weitere Informationen zu Ausstattungsvarianten und technischen Spezifikationen“ des GV60 will Genesis in Kürze bekanntgegeben.

genesisnewseurope.com