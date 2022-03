China: WeLion baut Fabrik für Feststoffbatterien

Das chinesische Batterieunternehmen Beijing WeLion New Energy Technology (kurz: WeLion) hat mit dem Bau einer Fabrik für hybride Batteriezellen mit festem und flüssigem Elektrolyt sowie für reine Feststoff-Batteriezellen begonnen.

Die erste Ausbauphase der Fabrik in Zibo in der ostchinesischen Provinz Shandong soll noch in diesem Jahr mit einer Kapazität von 20 GWh in Betrieb gehen. Laut chinesischen Medienberichten ist im Endausbau eine Jahreskapazität von 100 GWh geplant – bis wann und in wie vielen Schritten dieser Endausbau erreicht werden soll, ist aber nicht bekannt.

Auch einen offiziell bestätigten Abnehmer der Batteriezellen gibt es noch nicht. Es halten sich aber Gerüchte, dass WeLion Nio mit seinen Batteriezellen beliefern wird. Nio hatte Anfang 2021 bei der Vorstellung des ET7 eine Version mit 150-kWh-Festkörperbatterie angekündigt. Nio-Chef William Li stellte aber wenig später klar, dass es sich dabei um eine Semi-Solid-State-Batterie handeln wird.

Die Ankündigung von Nio wurde Anfang 2021 mit Skepsis betrachtet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Produktion von Feststoffbatterien im kommerziellen Maßstab angekündigt war – viele Projekte von Batterie- oder Autoherstellern befinden sich noch in der Erprobungsphase, mit einer Serienfertigung wird eher in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts gerechnet, teilweise noch später.

Im November 2021 hatte das Tech-Portal „36kr“ berichtet, dass es sich bei dem Nio-Lieferanten um WeLion handeln soll – unter Berufung auf Investoren. Denn Nio soll WeLion „erhebliche Ressourcen“ bereitgestellt haben, um die Feststoff-Akkus pünktlich zu liefern. Der ET7 soll im vierten Quartal 2022 ausgeliefert werden, die WeLion-Fabrik noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen. Es wäre knapp, könnte aber passen.

Die Investition in die Anlage in Zibo beziffert WeLion mit 40 Milliarden Yuan, umgerechnet 5,7 Milliarden Euro. Für die erste Phase sollen 10,2 Milliarden Yuan (1,46 Milliarden Euro) investiert werden. Ob das Geld von Nio bzw. dessen Investoren kommt, gibt WeLion nicht an.

Der ET7 ist das erste Nio-Modell, das in Deutschland auf den Markt kommen soll – in Norwegen wurde noch das E-SUV ES8 als erstes Modell ausgeliefert. Ob Nio dann auch direkt den 150-kWh-Akku in Deutschland anbieten wird, ist noch nicht bekannt.

cnevpost.com