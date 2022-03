Sony und Honda planen E-Auto-Joint-Venture

Sony und Honda planen ein Gemeinschaftsunternehmen, um gemeinsam Elektroautos zu entwickeln und zu verkaufen. Das Joint Venture soll noch in diesem Jahr gegründet werden. Der Verkauf des ersten Elektromodells ist für 2025 geplant.

Das neue Unternehmen soll die Entwicklung und den Verkauf des Fahrzeugs übernehmen, wie die beiden japanischen Konzerne mitteilen. Das Fahrzeug selbst werde voraussichtlich von Honda produziert. Derartige Fragen sind aber noch nicht geklärt: „Die beiden Unternehmen werden mit Verhandlungen über die Unterzeichnung verschiedener endgültiger verbindlicher Vereinbarungen fortfahren, darunter eine Vereinbarung über eine gemeinsame Entwicklung und eine Joint-Venture-Vereinbarung, mit dem Ziel, das neue Unternehmen innerhalb des Jahres 2022 zu gründen, vorbehaltlich der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen und der entsprechenden behördlichen Genehmigungen“, heißt es in der Honda-Mitteilung. Finanzielle Details, ein möglicher Unternehmenssitz oder wer das Joint Venture leiten wird, ist noch nicht bekannt.

Sony hatte Anfang dieses Jahres seinen zweiten Elektroauto-Prototypen vorgestellt und angekündigt, den Einstieg in den E-Auto-Markt zu prüfen. Das wird nun wohl – sofern man sich mit Honda endgültig einigt – in dem Joint Venture geschehen. Das noch namenlose Gemeinschaftsunternehmen werde aber selbst keine Produktionsstätten besitzen und betreiben. Daher werde wie erwähnt „voraussichtlich“ Honda die Fahrzeuge bauen, was aber noch nicht entschieden ist.

Die Erwartungen von Honda an Sony sind hingegen klar: „ Es wird erwartet, dass Sony eine Mobilitätsdienstplattform entwickelt und der neuen Gesellschaft zur Verfügung stellt“, so der Autobauer.

Laut dem Statement von Sony-CEO Kenichiro Yoshida will das Unternehmen dazu beitragen, eine Mobilität mit Fokus auf „Sicherheit, Unterhaltung und Anpassungsfähigkeit“ zu entwickeln. „Das Ziel von Sony ist es, die Welt durch die Kraft von Kreativität und Technologie mit Emotionen zu erfüllen“, so Yoshida.

Honda-CEO Toshihiro Mibe ergänzt: „Das neue Unternehmen wird darauf abzielen, an der Spitze der Innovation, Evolution und Erweiterung der Mobilität auf der ganzen Welt zu stehen, indem es einen breiten und ehrgeizigen Ansatz verfolgt, um Werte zu schaffen, die die Erwartungen und Vorstellungskraft der Kunden übertreffen.“

