E-Auto-JV von SAIC und Alibaba startet Serienproduktion

In China hat das Joint Venture von SAIC und Alibaba mit der Serienproduktion seines ersten Elektromodells begonnen. Beim Erstlingswerk von IM Motors handelt es sich um eine Luxuslimousine namens IM7, die ab April ausgeliefert werden soll.

IM Motors (auf Chinesisch: Zhiji Motor) hatte Anfang 2021 Prototypen seiner ersten beiden Elektromodelle präsentiert. Nun hat die Serienproduktion des IM L7 in der SAIC-Fabrik im Südosten von Shanghai begonnen. Das Werk befindet sich in der Lingang New Area, wo auch die Giga Shanghai von Tesla steht.

Auf den Markt kommen soll der Stromer am 29. März, die ersten Auslieferungen sind für April geplant. Es werden dann aber nicht die ersten IM L7 auf den Straßen Chinas sein: Laut dem Portal „Pandaily“ hat IM Motors bereits Ende 2021 eine Charge von 200 Beta-Versionen ausgeliefert.

Der L7 ist etwas über fünf Meter lang und soll zunächst mit einer 93-kWh-Batterie ausgerüstet werden. Gemäß früheren Angaben ist eine weitere Version mit bis zu 115 kWh geplant – die Batteriezellen kommen in beiden Fällen von CATL. Nach seiner Premiere auf der Messe Auto Shanghai im April 2021 startete der Vorverkauf zu Preisen ab 408.800 Yuan (59.460 Euro). Dafür gibt es das 93-kWh-Modell mit einem Motor im Heck, Allrad-Versionen mit zwei Motoren sind geplant.

pandaily.com, theregister.com, alizila.com