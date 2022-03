Gogoro und ProLogium zeigen Lithium-Keramik-Feststoffbatterie

Der Elektroroller-Hersteller Gogoro hat den Prototyp einer Lithium-Keramik-Feststoffbatterie für den Zweirad-Batteriewechsel vorgestellt. Der von Gogoro und dem Feststoffbatterie-Spezialisten ProLogium Technology gemeinsam entwickelte Prototyp lässt sich in die bestehenden Fahrzeuge und das Akkutausch-Netzwerk von Gogoro integrieren.

Der vorgestellte Prototyp sieht aufgrund der Integration in das Akkutausch-Netz unspektakulär aus, er ist nur durch die Beschriftung von den schwarz-grünen Tauschakkus zu unterscheiden. Neben dem Gogoro-Logo ist darauf auch der Schriftzug von ProLogium zu sehen – und der Verweis auf den Energiegehalt von 2,5 kWh.

Das ist auch die einzige konkrete Zahl, die Gogoro zu der Neuentwicklung nennt: Die aktuellen Tausch-Batterien mit Lithium-Ionen-Technologie und Flüssig-Elektrolyt kommen auf einen Energiegehalt von 1,7 kWh. Mit den Festkörperbatterien schätzt Gogoro, dass die Kapazität auf jene 2,5 kWh (also um 47 Prozent) steigen werden. Da es laut der Mitteilung noch eine Schätzung ist, scheint es noch keinen finalen Wert zu geben – ab wann die Batterien in das Tauschsystem eingebracht werden sollen, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

„Gogoro stellt die weltweit erste Festkörperbatterie für den Austausch von Zweiradbatterien vor, weil wir unbedingt die neuesten Batterieinnovationen nutzen müssen, um eine neue Ära des Wachstums und der Einführung von Elektromobilität in unseren Städten einzuleiten“, sagt Horace Luke , Gründer und CEO von Gogoro.

Die Entwicklung ist besonders für den Markt in Taiwan relevant, denn dort ist das Gogoro Battery Swapping zum De-facto-Standard für Zweiräder geworden: 95 Prozent der elektrischen Zweiräder nutzen die Batterien, die an 2.300 Stationen im Land getauscht werden können – es gibt fast so viele Tauschstationen wie Tankstellen.

