Onto bestellt 700 Corsa-e und Mokka-e

Der britische Elektroauto-Abonnementdienst Onto hat seine Flotte um weitere 700 Elektroautos geordert. Es handelt sich um 700 Corsa-e und Mokka-e von Vauxhall, die ab sofort über Onto gebucht werden können.

Die Auslieferung der Fahrzeuge ist für März und April geplant, wie Stellantis mitteilt. Konkret handelt es sich dabei um Fahrzeuge in der „Elite Premium“-Ausstattung. Diese umfasst neben zweifarbigen 17-Zoll-Felgen ein schwarzes Dach und im Falle des Corsa-e auch über LED-Matrix-Scheinwerfer. Innen verfügen beide Modelle über einen zehn Zoll großen Touchscreen und Features wie ein beheizbares Lenkrad, Sitzheizung vorne sowie Parksensoren vorne und hinten. Den Corsa-e bietet Onto ab 549 Pfund pro Monat an, den Mokka-e ab 579 Pfund. Das sind umgerechnet 658 bzw. 695 Euro.

Onto wurde 2017 gegründet und hat seitdem eine ganze Reihe von Elektrofahrzeugen in seine Abo-Flotte aufgenommen, darunter auch einige Schwestermodelle der beiden Vauxhalls wie etwa den Peugeot e-208, e-2008, DS3 Crossback E-Tense und auch den Citroën ë-C4. Alle Modelle setzen auf den bekannten 100-kW-Antrieb und eine 50 kWh große Batterie, die in 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden kann.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Vauxhall und die Erweiterung der Sammlung von Marken und Automodellen, die wir unseren Kunden anbieten“, sagt Onto-CEO Rob Jolly. Paul Willcox, Managing Director von Vauxhall, ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass sie sich als sehr beliebt erweisen werden und die Kunden ihr auffälliges Design, ihre beeindruckende Technologie und ihre WLTP-Reichweite von über 200 Meilen genießen werden.“

