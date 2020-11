Abo-Anbieter Onto ordert 300 Peugeot e-208

Onto, ein britischer Abonnementdienst für Elektroautos, hat bei Peugeot 300 Exemplare des e-208 bestellt. Einen weiteren Auftrag verzeichnen die Franzosen aus dem britischen Hull. Der dort zuständige städtische Dienstleister Kingstown Works Limited hat 13 rein elektrische Peugeot e-Expert geordert.

Erst im Sommer hatte Renault einen Großauftrag von Onto erhalten. Der E-Auto-Abonnementservice hatte nicht weniger als 1.100 Renault Zoe bestellt. Jetzt kommen weitere Elektroautos von Peugeot also hinzu.

Abo-Anbieter Onto will die 300 neuen Exemplare des e-208 GT Line ab Mitte dieses Monats in seine Flotte aufnehmen. Zu haben sein wird der Stromer ab 449 Pfund im Monat inklusive Mehrwertsteuer und 1.00o Frei-Meilen. Das sind umgerechnet rund 500 Euro und rund 1.610 monatliche Frei-Kilometer. Im Paket enthalten sind zudem unter anderem die Versicherung, Pannenschutz, Service und Wartung, Kfz-Steuer und Gebühren. Wie sich der e-208 fährt, haben wir selbst schon getestet. Hier geht’s zum Fahrbericht.

Onto ist ausschließlich in Großbritannien aktiv und hat in seinem Elektroauto-Sortiment bereits unter anderem die Klassiker Renault Zoe, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq und BMW i3, aber auch den DS 3 Crossback E-Tense, das Tesla Model 3 und den Jaguar I-Pace. Die physischen Übergabe-Standorte für die Fahrzeuge hat der Anbieter aktuell geschlossen. Die Auslieferung, der Tausch und die Abholung der Autos erfolgen nun für 49,50 Pfund (rund 55 Euro) individuell bei den Kunden. „Onto bietet Autofahrern eine einfache Möglichkeit, Elektroautos zu fahren – für einige wird es das erste Mal sein, dass sie sich hinter das Steuer eines Elektroautos setzen“, äußert David Peel, Geschäftsführer von Peugeot UK. Der e-208 sei mit seiner Reichweite und Benutzerfreundlichkeit ideal für Erstnutzer als auch für geübte Elektroautofahrer.

Unterdessen hat das im Auftrag der Stadt Hull aktive Unternehmen Kingstown Works Limited 13 Peugeot e-Expert geordert. Die Firma ist unter anderem für die Instandhaltung von Wohnraum, Straßenbeleuchtung und den Fuhrpark der Stadt zuständig. Die neuen E-Lieferwagen gesellen sich zu einer Reihe bereits vorhandener E-Fahrzeuge in den Flotten von Kingstown Works Limited und der Stadt Hull. Allein 60 E-Fahrzeuge hatte Peugeot zuvor bereits an die Stadt geliefert. Der Peugeot e-Expert kostet in Großbritannien ab 32.965 Pfund vor Steuern (rund 36.700 Euro). In Deutschland liegt der Einstiegs-Listenpreis des Modells bei 34.690 Euro netto.

