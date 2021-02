UK: Abo-Anbieter Onto flottet 275 Hyundai-Stromer ein

Der britische Elektroauto-Abonnementdienst Onto erweitert seine Flotte bis März um weitere 275 Elektroautos. Onto hatte bereits im vergangenen Jahr 1.100 Renault Zoe sowie jeweils 300 Peugeot e-208 und DS 3 Crossback E-Tense von PSA geordert.

Bei den jetzt neu georderten Stromern handelt es sich um Hyundai-Fahrzeuge, konkret 150 Kona Electric mit 64-kWh-Batterie und 125 Ioniq Electric mit 38-kWh-Akku. Die Fahrzeuge hat Onto bereits in Empfang genommen. Der Ioniq Electric steht ab Mitte Januar für 449 Pfund pro Monat (rund 510 Euro) zur Verfügung, der Kona Electric ist ebenfalls ab diesem Zeitpunkt für 559 Pfund pro Monat (rund 635 Euro) zu haben. Während der Kona Electric erstmals eingeflottet wird, hatte Onto vom Hyundai Ioniq zuvor schon einige Modelle im Angebot.

Die Abonnements sind nach Angaben von Onto all-inclusive mit transparenter Preisgestaltung und hoher Flexibilität. Im Abo-Modell konkret enthalten sind Versicherung, Pannenschutz, Verschleiß, Service und Reparatur, kostenloses Aufladen an Polar Plus- oder Shell Recharge-Ladestation sowie die Kfz-Steuer.

Onto ist ausschließlich in Großbritannien aktiv und hat in seinem Elektroauto-Sortiment bereits unter anderem die Klassiker Renault Zoe, Nissan Leaf und BMW i3, aber auch den DS 3 Crossback E-Tense, das Tesla Model 3 und den Jaguar I-Pace. Erst im Sommer 2020 hatte Renault einen Großauftrag von Onto erhalten. Der E-Auto-Abonnementservice orderte nicht weniger als 1.100 Renault Zoe. Im November folgte dann eine Großbestellung bei Peugeot über 300 Exemplare des e-208 und bei DS über 300 DS 3 Crossback E-Tense.

