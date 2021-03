UK: Abo-Anbieter Onto erweitert Flotte um 300 Audi e-tron

Der britische Elektroauto-Abonnementdienst Onto hat seine Flotte erneut erweitert, diesmal um 300 Audi e-tron. Onto verfügt bereits über eine vierstellige Zahl an Elektroautos verschiedener Hersteller – bisher aber noch keine aus dem VW-Konzern.

Konkret soll es sich laut Audi UK um den e-tron 55 in der „Black Edition“ handeln. In dem Onto-Abo soll das Fahrzeug ab 1.299 Pfund (1.517 Euro) erhältlich sein. In diesem Preis sind die Versicherung, Service, sämtliche Lade-Kosten und 1.000 Frei-Meilen (1.609 Kilometer) enthalten.

Laut Andrew Doyle, Direktor von Audi UK, sei die Bestellung von Onto über 300 e-trons die bisher größte Order für das E-SUV in Großbritannien. Dass die Premium-Fahrzeuge künftig im Abo angeboten werden, begrüßt er ausdrücklich. „Dieser akut auf Komfort ausgerichtete Service hat ein echtes Potenzial ein wesentlicher Treiber für Einstellungsänderungen und eine breitere Integration umweltverträglicherer Mobilität zu sein“, sagt Doyle. Das Engagement von Onto sei wertvoll, „um so viele wahrgenommene Hindernisse für den Besitz und die Nutzung von Elektrofahrzeugen wie möglich abzubauen“.

Zuvor hatte Onto bereits 1.100 Renault Zoe, jeweils 300 Peugeot e-208 und DS 3 Crossback E-Tense von PSA sowie 150 Kona Electric und 125 Ioniq Electric von Hyundai geordert. Zudem hat der ausschließlich in Großbritannien aktive Abo-Anbieter auch die Klassiker Nissan Leaf und BMW i3, aber auch das Tesla Model 3 und den Jaguar I-Pace im Angebot.

