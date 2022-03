American Battery Factory will LFP-Fertigung in den USA aufbauen

Ein neues Unternehmen namens American Battery Factory (ABF) hat Pläne zum Aufbau eines Netzwerks von LFP-Batteriefabriken in den USA angekündigt. Partnerschaften und die erste Produktionsstätte will ABF in den kommenden Monaten bekanntgeben.

ABF wurde von Lion Energy gegründet, einem Anbieter von Batterien und Solarprodukten. Geplant ist laut der Mitteilung, dass ABF Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen für stationäre Anwendungen sowie für Elektrofahrzeuge wie Lkw, Busse, Straßenbahnen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, E-Bikes, Roller, Gabelstapler und schwere Baumaschinen produzieren wird.

Dabei soll es sich um verbesserte prismatische LFP-Zellen handeln, die für mehr als 10.000 Ladezyklen ausgelegt sind. Diese sollen eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren aufweisen. Weitere Details zur Zellchemie nennt die American Battery Factory zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Partnerschaften und die erste Produktionsstätte will ABF in den kommenden Monaten bekanntgeben. Man stehe in „aktivem Dialog“ mit „Pack-Integratoren, Anbietern von Energiespeicherlösungen und anderen Organisationen, um in den USA ansässige Lieferpartnerschaften zu entwickeln“, so das Unternehmen.

Wie viele Zellfabriken ABF bauen will und wie die Lieferketten für diese Werke aussehen sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Der Vorsitzende des ABF-Boards Zhenfang „Jim“ Ge gibt aber an, dass jede Fabrik „schätzungsweise 300 bis 1.000 hochwertige Arbeitsplätze“ schaffen werde. „Wenn unser Netzwerk wächst, werden wir dazu beitragen, den jahrzehntelangen Verlust von Arbeitsplätzen in der US-Fertigung zu mildern“, so Ge. „Ohne Batterien ist der Übergang zu einer vollständig grünen Energiewirtschaft unmöglich.“

Die Lieferketten sollen möglichst lokal gestaltet werden, ABF will „ein Ökosystem für die heimische Batterieherstellung zu entwickeln“. Da heute 80 Prozent der LFP-Zellen aus China kommen, will ABF auch dazu beitragen, „Energieunabhängigkeit und erneuerbare Energien für die Vereinigten Staaten Wirklichkeit werden zu lassen“, wie es in der Mitteilung heißt.

prnewswire.com