Sono Motors startet bald Erprobung des Serien-Sion

Der Münchner Solarauto-Entwickler Sono Motors hat angekündigt, in Kürze die Serien-Erprobungsphase für seinen Sion zu starten. Das Unternehmen baut aktuell eine Flotte von Serien-Validierungsfahrzeugen für das Erprobungsprogramm des Sion. Das finale Design des Elektroautos soll in diesem Sommer vorgestellt werden.

Diese Erprobungsfahrzeuge bestehen laut dem Unternehmen aus Serienkomponenten und entsprechen dem „erwarteten finalen Design“ – Änderungen sind natürlich noch möglich, wenn die Testfahrten nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Die Flotte von 37 Aufbauten der 3. Generation besteht aus 16 Gesamtfahrzeugen und 21 Versuchsträgern.

Anfang des Jahres hatte das Entwicklerteam die Prototypen-Phase abgeschlossen und die Bauteile und Fahrzeugparameter final definiert. Die auf dieser Basis aufbauenden Vorserien- oder Validierungsfahrzeuge sollen „kompromisslose Praxistests unter extremen Bedingungen in Europa und den USA“ durchlaufen – von der Optimierung der Solar-Technologie, der klassischen Erprobung neuer Fahrzeuge in verschiedenen Klimazonen bis zur Absicherung und Abstimmung des Fahrwerks auf Teststrecken und im Straßenverkehr. Zudem stehen die Crashtests an.

Jona Christians, CEO und Gründer von Sono Motors, sieht in dem Start der Serien-Erprobungsphase wenig überraschend einen „weiteren Schritt auf unserem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität der Zukunft“. „Von dem ersten Konzept aus einer Garage bis an diesen Punkt zu kommen, war nur mit hunderten Ingenieur:innen möglich, die täglich am Sion und unserer Sono Solar-Technologie arbeiten“, so Christians. „Die Flotte an Validierungsfahrzeugen folgt jetzt auf unser erfolgreiches Prototypen-Programm der zweiten Generation und ebnet den Weg für die im nächsten Jahr geplante Serienproduktion.“

Bei der Fertigung der Validierungs-Flotte arbeitet Sono nach eigenen Angaben mit Bertrand und Thyssenkrupp Automotive Body Solutions zusammen. „Beide Partner haben nicht nur umfassende Expertise im Bereich Automotive-Engineering sondern auch die notwendige Infrastruktur und Kapazitäten, um unsere Testwagen schnell und qualitativ hochwertig zu fertigen“, sagt Sono-CTO Markus Volmer.

Die öffentliche Premiere des Sion im finalen Design ist für den Sommer 2022 geplant. Gemäß den aktuellen Plänen soll die Serienfertigung 2023 anlaufen. Sono bekräftigt in der Mitteilung zudem, dass der Sion zu einem „geplanten Bruttopreis von 28.500 Euro“ auf den Markt kommen soll. Das Solar-Elektroauto verfügt über einen 54 kWh großen LFP-Akku und 458 in die Karosserie integrierte Solarzellen.

Sono Motors ist seit November 2021 an der US-Börse Nasdaq notiert. Das Kapital aus dem Börsengang soll in die Entwicklung, Vorbereitung der Serienproduktion sowie die Markteinführung des Sion fließen.

sonomotors.com