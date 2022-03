Voi stellt neue E-Tretroller-Generation vor

Der schwedische E-Tretroller-Verleiher Voi hat ein neues Modell vorgestellt. Der Voiager 5 soll mehr als doppelt so viele recycelte Materialien wie die Vorgängermodelle enthalten und sich leichter reparieren lassen.

Den Voiager 4 hatte Voi erst im Sommer 2020 vorgestellt, nach nur anderthalb Jahren kommt also bereits der Nachfolger auf den Markt oder genauer gesagt in die Verleih-Flotte der Schweden. Zum Antrieb und der Batterie des Voiager 5 macht das Unternehmen in der Mitteilung keinerlei Angaben. Die Lebensdauer der Fahrzeuge soll auf fünf Jahre verlängert worden sein.

Neben den erwähnten Nachhaltigkeits-Aspekten wie Recycling-Materialien und Reparierbarkeit soll auch die Sicherheit verbessert worden sein. Voi spricht von einem größeren Vorderrad für ein stabileres Fahrverhalten (u.a. dank tieferem Profil und besserer Dämpfung), automatisch abblendenden Blinker, leistungsstarken Bremsen und einem aktualisierten Armaturenbrettdesign. Zudem soll die verbesserte GPS-Software die Position auf unter einen Meter genau ermitteln können – damit soll das Auffinden geparkter E-Tretroller einfacher werden.

„Nachhaltigkeit und Sicherheit sind die Grundpfeiler von Voi. Die Zukunft der Mikromobilität besteht darin, vollständig kreislauf-fähige und kohlenstoffarme Fahrzeuge zu entwickeln“, sagt Fredrik Hjelm, CEO und Mitgründer von Voi. „Wir haben uns dieses Ziel bis 2025 gesetzt und der Voiager 5 ist ein großer Schritt in diese Richtung.“

Quelle: Info per E-Mail