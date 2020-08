Neue E-Tretroller-Modelle von Tier und Voi

Der deutsche E-Tretroller-Verleiher Tier stellt ein neues Modell vor, das mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet ist. Auch der schwedische Anbieter Voi nimmt ein neues E-Tretroller-Modell in sein Sortiment auf: Der Voiager 4 verfügt erstmals über Blinker.

Zunächst zu Tier: Das neue, auf auswechselbare Akkus setzende Modell will der Anbieter in Kombination mit eigens entwickelten Ladestationen auf den Markt bringen. Als Zielgruppe für das Mobilitätskonzept nennt das Berliner Startup vor allem lokale Unternehmen wie Cafés und Lebensmittelläden. Das Aufstellen der Ladestationen sei für diese Partner mit keinerlei Kosten verbunden, so Tier in einer begleitenden Pressemitteilung. Man übernehme alles bis hin zu den Stromkosten. Die verwendete Ladetechnologie hat das in London ansässige Hardware-Startup Pushme entwickelt, das Tier Anfang des Jahres übernommen hatte.

Das neue E-Tretroller-Modell verfügt über einen faltbaren Helm und Blinker am Lenker und hinteren Kotflügel. Beibehalten hat Tier das große Vorderrad, eine breitere Fußplatte, doppelte Federung, ein Doppelständer und doppelte Trommelbremsen. Die neuen Modelle kommen zunächst ab dem 1. September im finnischen Tampere zum Einsatz. Dort wird eine 1.000 Fahrzeuge starke Flotte in Kombination mit 50 Ladestationen installiert. Letztere werden sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. Für die „Folgemonate“ plant Tier dann die Einführung des neuen Modells samt der Ladestationen in allen europäischen Ländern, in denen das Unternehmen bereits aktiv ist. Ziel sei es, diesen Plan bis Ende 2021 umzusetzen. Allerdings sind die Berliner für das Vorhaben noch auf der Suche nach Partnern.











Im Prinzip spart sich Tier mit dem neuen Ansatz das aufwändige Aufladen der E-Tretroller. Die Nutzer sollen dies erledigen und erhalten dazu auch einen Anreiz: Wer die Batterien an einer Station austauscht erhält im Gegenzug Freifahrten. Lawrence Leuschner, CEO und Mitgründer von Tier, spricht von einer „aktiven Rolle“, die Nutzer künftig bei der Gestaltung klimaneutraler Mobilität und beim Aufbau besserer Städte spielen könnten. „Gleichzeitig helfen wir lokalen Unternehmen, die eine Ladestation bei sich aufstellen, sich von den Ausgangsbeschränkungen der letzten Monate zu erholen und wieder mehr Kunden anzulocken.“ Vision von Tier sei es, die gleiche austauschbare Batterie für jegliche Fahrzeuge des Unternehmens einzuführen, „sodass diese in Zukunft alle über das gleiche Ladenetzwerk betrieben werden können“, so Leuschner.

Unterdessen stellt auch E-Tretroller-Verleiher Voi ein neues Modell vor, den Voiager 4. Das Fahrzeug ist nach Angaben der Schweden vor allem in puncto Sicherheit weiterentwickelt worden. Es verfügt ebenfalls über Blinker, einen höheren Konnektivitätsgrad sowie eine GPS-Technologie, „die es ermöglicht, Roller in unübersichtlicher städtischer Umgebung auf einen Meter genau zu verfolgen“. Verbaute KI-Komponenten sollen außerdem erlauben, nötige Wartungen und Instandhaltungen besser vorauszusagen, um mehr funktionierende E-Tretroller auf der Straße zu haben.

Erstmals verfügt ein Voi-Fahrzeug zudem über eine Lesegerät, mit dem Personen ohne Smartphone den Roller per Karte entsperren können. Dadurch erhoffen sich die Schweden die Erschließung einer neuen Zielgruppe. Schließlich führt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Advanzia Bank eine eigene Mastercard-Kreditkarte ein, mit der über ein integriertes Bonussystem Meilen gesammelt und in Freifahrten eingelöst werden können.

tier.app, voiscooters.com