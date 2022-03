Joby schließt erste Prüfungen der FAA ab

Das eVTOL-Startup Joby Aviation hat die ersten Systemprüfungen und Konformitätsprüfungen durch die Federal Aviation Administration abgeschlossen und die Genehmigungen erhalten. Das Unternehmen sieht sich daher in seinem Entwicklungsansatz bestätigt und will weiter an dem Produktdesign arbeiten.

Die Systemprüfung umfasste eine Bewertung der Pläne und Prozesse von Joby für die Entwicklung komplexer, sicherheitskritischer Systeme und des Equipments. Dafür wurden die beteiligten Systeme durchleuchtet, also die Flugsteuerung, Antriebssteuerung und das Batteriemanagement.

Für die Konformitätsprüfung wurde bewertet, welchen Ansatz Joby bei der Entwicklung und Verifizierung von Software, die für die Anforderungen der Luft- und Raumfahrt tauglich ist, verfolgt. Selbiges gilt für die Elektronik-Hardware, die ebenfalls gewisse Kriterien erfüllen muss.

„Der erfolgreiche Abschluss unserer ersten Systemprüfung und Konformitätsprüfung zeigt, dass Jobys Engineering-Praktiken auf einem Niveau ausgereift sind, auf dem sie für die anspruchsvollsten sicherheitskritischen Entwicklungen angewendet werden können“, sagt Tom Ferrell, Entwicklungssicherungsleiter bei Joby. „Wir werden nun mit der zweiten Überprüfungsrunde fortfahren, die sich auf die Ergebnisse des Entwicklungsprozesses von Joby konzentriert, einschließlich der Validierung der Zertifizierungsanforderungen, der Designerfassung und der Implementierung dieses Designs in Hardware und Software.“

