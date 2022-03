Sixt und Free Now kooperieren bei Carsharing

Der Autovermieter Sixt und der Mobilitäts-Dienstleister Free Now haben ein Pilotprojekt beim Carsharing gestartet. In einer ersten Phase wird das Sixt-Carsharing „Sixt Share“ in Deutschland in drei Städten in das Angebot von Free Now integriert – auch Elektro-Modelle.

Diese Pilotphase ist auf sechs bis zwölf Monate angesetzt, wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilen. Sixt-Share-Fahrzeuge können demnach in Berlin, Hamburg und München über die App von Free Now gemucht werden. Dabei handelt es sich laut der Mitteilung um „mehrere Tausend“ Sixt-Share-Fahrzeuge, „darunter eine große Anzahl an E-Fahrzeugen“. Genau beziffert wird der Anteil aber nicht.

Die Free-Now-Nutzer sollen über die Kooperation „aus einer breiten Palette an Marken, Modellen und Fahrzeuggrößen“ wählen können. „Mit der Integration von Sixt Share erreichen wir einen weiteren Meilenstein“, sagt Free-Now-CEO Marc Berg.“ Besonders stolz sind wir darauf, dass wir unseren Usern nun die größte Carsharing-Flotte in Deutschland anbieten können. Menschen wollen flexibel sein, wenn es darum geht, von A nach B zu kommen.“

„Die Kooperation mit Free Now ist dabei für Sixt neben bisher bereits erfolgten Integrationen ein weiterer Schritt, und wir gehen davon aus, dass wir die gemeinsame Kooperation in Zukunft weiter ausbauen“, sagt Sixt-COO Nico Gabriel.“ Um die Mobilitätswende erfolgreich zu gestalten, glauben wir an Partnerschaften und freuen uns, mit Free Now einen ebenso hoch skalierten Partner gefunden zu haben.“

Über die Free-Now-App können die Nutzer neben den Carsharing-Autos auch klassische Ridehailing-Services Taxi und Mietwagen mit Fahrer nutzen und in einigen Städten auch E-Bikes, E-Roller und E-Tretroller verschiedener Anbieter mieten. Free Now gehört BMW und Mercedes, im vergangenen Jahr wurde auch das eigene Carsharing Share Now in die Free-Now-App integriert.

Sixt bietet seit 2019 das Carsharing Sixt Share an, von Anfang an waren auch E-Autos Teil der Flotte. Wie auch Free Now hat Sixt Share im Laufe der Zeit weitere Angebote in seine App eingebunden, etwa E-Tretroller und E-Roller von Tier Mobility.

google.com