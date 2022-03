Xiaomi plant vier Elektroauto-Modelle – erster Prototyp in 2022

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi plant Medienberichten zufolge vier Elektroauto-Modelle – je zwei Mittelklasse-Modelle in der Preisspanne von 150.000 bis 200.000 Yuan und High-End-Modelle in der Preisklasse von 200.000 bis 300.000 Yuan. Ein erster Prototyp soll im dritten Quartal 2022 vorgestellt werden.

Die Mittelklasse-Modelle in der Preisspanne von umgerechnet 21.400 bis 28.500 Euro sollen das autonome Fahren nach Level 2+ unterstützen, wie es mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen heißt, die High-End-Modelle (28.500 bis 42.800 Euro) das autonome Fahren nach Level 3. Dass ein erster Prototyp noch in diesem Jahr gezeigt werden soll, bestätigte demnach auch Juo Baojun, General Manager von Xiaomis regionaler Niederlassung in Peking und Tianjin, der sich gegenüber mehreren lokalen Medien geäußert habe.

Xiaomi plant wie berichtet in Peking ein Werk für Elektroautos, das in zwei Etappen errichtet werden und Kapazitäten für zunächst 150.000 und dann 300.000 E-Autos pro Jahr bieten soll. Im Zuge der Pläne verlegt Smartphone-Spezialist Xiaomi nicht nur den Sitz seiner neu gegründeten Autoeinheit nach Peking, sondern auch Vertriebs- und Forschungsbüros. Das Werk selbst soll ebenso wie die genannten Einrichtungen in der Beijing Economic-Technological Development Area angesiedelt werden, einem Entwicklungs- und Technologieareal in Yizhuang, einem südöstlichen Vorort von Peking. Das teilte Beijing E-Town mit, eine Wirtschaftsentwicklungsagentur der Stadtregierung mit, die sich um die Entwicklung dieser Zone kümmert.

Die Agentur bestätigte auch frühere Ankündigungen aus chinesischen Medien, wonach 2024 die ersten Xiaomi-Stromer gefertigt werden sollen. Laut Medienberichten aus dem September des vergangenen Jahres soll in den drei darauffolgenden Jahren je ein weiteres Modell folgen.

Ende März 2021 hatte Xiaomi nach langer Abwägung die Entscheidung gefällt, eine Tochtergesellschaft ins Leben zu rufen, die das künftige „Smart Electric Vehicle Business“ des Konzerns betreiben wird. Damals kündigte Xiaomi an, in den nächsten zehn Jahren insgesamt zehn Milliarden US-Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro) in das E-Auto-Geschäft investieren zu wollen. Nach Berichten von Reuters hob Xiaomi seine Tochter namens Xiaomi Automobile Technology mit einem Stammkapital von einer Milliarde Yuan (knapp 140 Millionen Euro) aus der Taufe. CEO des neuen Unternehmens ist Lei Jun, der Firmengründer und Gesamt-CEO von Xiaomi.

cnevpost.com