Proterra und Shyft Group vereinbaren mehrjährigen Batterie-Liefervertrag

Proterra hat einen weiteren Kunden für seine Batteriesysteme gewinnen können. Der US-Fahrzeughersteller The Shyft Group wird seinen elektrischen Lieferwagen Blue Arc mit Akkus von Proterra ausrüsten.

Proterras Batteriesystem der H-Serie wird zwischen den Lkw-Rahmenschienen platziert und soll dem E- Lieferwagen eine ungefähre Reichweite von 150 bis 175 Meilen ermöglichen – grob zwischen 240 und 280 Kilometern. Zudem besteht die Option, die Reichweite durch weitere Batterien zu erhöhen.

Laut Unternehmen haben sich die Batteriesysteme von Proterra in mehr als 25 Millionen Betriebskilometern von Proterra-Transit-Fahrzeugen bewährt. Entwickelt und hergestellt werden sie in den Vereinigten Staaten. Im Dezember 2021 gab Proterra bekannt, eine weitere Produktionsstätte für Batteriesysteme zum Einsatz in Elektrofahrzeugen zu errichten. Das neue Werk entsteht in Greer im US-Bundesstaat South Carolina in der Nähe von Proterras Produktionsstätte für Elektrobusse in Greenville und soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 in Betrieb gehen.

Die Produktion der ersten Blue-Arc-Lieferwagen soll Mitte 2023 beginnen. Das Klasse-3-Fahrzeug wurde für hochfrequentierte Lieferflotten auf der letzten Meile entwickelt.

