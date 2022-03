Tesla unterbricht erneut Produktion in Shanghai

Tesla muss die Produktion in seinem Werk in Shanghai erneut unterbrechen, diesmal für vier Tage. Die Produktionspause läuft laut einem Medienbericht von Montagmorgen bis Freitagmorgen dieser Woche.

Die Stadtverwaltung hatte am Sonntag angekündigt, die Metropole in zwei Phasen in einen harten Lockdown zu schicken, um Covid-19-Tests durchzuführen und einen der stärksten Ausbrüche in China in den Griff zu bekommen. Reuters berichtete in der Folge unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen, dass bei Tesla die Produktion bis Freitagmorgen betroffen sei.

Zunächst hatte der Autobauer zusammen mit seinen Lieferanten versucht, den Betrieb in einem sogenannten „Closed Management“ aufrecht zu erhalten. Dabei schlafen und essen die (getesteten) Angestellten in der Fabrik und verbleiben somit durchgehend auf dem abgeschlossenen Fabrikgelände.

Laut den Reuters-Quellen habe Tesla am Sonntag die Arbeiter bereits dazu aufgerufen, für die „Closed Management“-Produktion in die Fabrik zu kommen. Am Abend wurde das Personal aber wieder nach Hause geschickt, als feststand, dass die Lagerbestände nicht ausreichen, um die Produktion bis Freitagmorgen zu garantieren.

Offiziell wollte sich Tesla gegenüber Reuters nicht zu dem Produktionsstopp äußern. Seitens des Autobauers hieß es lediglich, dass man immer bestrebt sei, seine Verantwortung für die Prävention von Epidemien zu erfüllen, und dass Tesla der Ansicht sei, dass die Covid-19-Maßnahmen von Shanghai dazu beigetragen hätten, den Grundstein für die zukünftige Entwicklung der Stadt zu legen.

Tesla hatte die Produktion in Shanghai bereits Mitte März für zwei Tage pausieren müssen.

