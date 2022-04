BYD beendet Verbrenner-Produktion

BYD produziert ab sofort nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride. Ohne große Ankündigung hat der chinesische Hersteller die Produktion der Benziner bereits eingestellt: Der letzte reine Verbrenner lief bereits im Februar vom Band.

Wie BYD mitteilte, habe man „im Einklang mit den strategischen Entwicklungsanforderungen“ die Produktion von Kraftstofffahrzeugen eingestellt. Im Automobilbereich will sich der Hersteller laut der Börsenmitteilung nur noch auf das Geschäft mit New Energy Vehicles konzentrieren – also mit Plug-in-Hybriden und rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen.

Zumindest auf dem Pkw-Markt ist der Schritt für den Hersteller verkraftbar. Im Februar verkaufte BYD 90.268 Pkw, davon waren 87.473 NEV – 96,9 Prozent aller BYD hatten also schon einen Elektromotor im Antriebsstrang. In der Börsenmitteilung gab BYD auch die Zahlen für den März bekannt: Der Hersteller konnte 106.658 New Energy Vehicles absetzen, davon 106.118 Pkw und 540 Nutzfahrzeuge. Die reinen Verbrenner sind in der März-Statistik bereits mit null angegeben.

Gänzlich zurück zieht sich BYD aber nicht: Die Benziner werden nicht nur weiterhin für die Plug-in-Hybride benötigt, zudem wird das Unternehmen weiter Verbrenner-Komponenten für das Aftersales-Geschäft herstellen, um seine Service- und Garantieversprechen erfüllen zu können.

BYD hatte den Schritt zwar nicht angekündigt, überraschend kommt das Verbrenner-Aus aber nicht: Bereits im vergangenen Jahr berichteten chinesische Medien über entsprechende Pläne, die „frühestens 2022“ umgesetzt werden sollen.

Die damaligen Berichte wurden von Wang Chuanfu, CEO und Präsident von BYD, kommentiert. Wang gab an, dass der allgemeine Trend, dass New Energy Vehicles reine Verbrenner ersetzen werden, „bereits festgelegt sei“ – er spielte dabei vor allem auf die regulatorische Lage an. Allerdings gab er zu Protokoll, dass er mit einer langen Übergangsphase innerhalb der NEV von Plug-in-Hybriden zu reinen Elektrofahrzeugen rechne.

