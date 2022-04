Green Cell eröffnet Werk für E-Bike-Batterien

Green Cell, ein polnischer Spezialist für Batterien und Ladetechnologien für mobile Geräte und elektrische Fahrzeuge, hat ein neues Werk für E-Bike-Batterien in der Nähe von Krakau eröffnet. In dem Werk in Balice sollen bis zu 50.000 Batterien pro Jahr montiert werden.

Das erste dort zusammengebaute E-Bike-Batteriemodell ist bereits erhältlich, wie das Unternehmen mitteilt. Im Laufe des Jahres wird Green Cell insgesamt acht verschiedene Typen von E-Bike-Batterien aus seinem Werk liefern, die zu den gängigsten Motoren passen. Jede Batterie verfügt über ein eigenes BMS, dass die einzelnen Zellen bei den Lade- und Entladevorgängen kontrolliert und steuert.

Die Montage findet zwar in Osteuropa statt, vertrieben werden die Batterie-Modelle aber vorrangig in Westeuropa. Um den Ansprüchen gerecht zu werden, wird jede Batterie laut Green Cell „sehr sorgfältig“ geprüft. Neben maschinellen Einzeltests, die bis zu vier Stunden dauern, führt das Qualitätskontrollteam auch manuelle Tests durch.

„Wir wollen höchste Qualität gewährleisten, Lösungen von Grund auf neu entwickeln, Lieferketten stärken, Know-how aufbauen und unsere Präsenz auf ausländischen Märkten weiter erhöhen“, sagt Green-Cell-CEO Paweł Ochyński. „Unsere Batteriefabrik ist ein wichtiges Element unserer Strategie. Mit ihr wurde ein Kurswechsel der Marke Green eingeleitet. Wir haben uns zunächst auf den Verkauf von Handybatterien und Zubehör konzentriert, sind aber vor einigen Jahren zu einer eigenständigen Entwicklung und Produktion übergegangen.“

Green Cell hat die Fabrik und den Montageprozess selbst entwickelt. Insgesamt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 2,5 Millionen Euro in das Werk Balice investiert. Das sei aufgrund des dynamischen Umsatzwachstums möglich geworden – 2021 lag der Umsatz bei 61 Millionen Euro.

Der Hersteller hat nach eigenen Angaben mehrere Dutzend Geschäftspartner in Europa und beabsichtigt weitere Beziehungen zu Herstellern, Händlern und Servicezentren für Elektrofahrräder aufzubauen. Green Cell zeigt sich „offen für die Zusammenarbeit mit Herstellern von Elektrofahrrädern und kann Batterien für völlig neue E-Bike-Projekte konfektionieren“.

Quelle: Info per E-Mail, greencell.global