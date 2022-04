Norwegische Post ersetzt 177 Diesel-Transporter durch Elektrofahrzeuge

Die norwegische Post ersetzt weitere 177 ihrer Diesel-Lieferwagen durch elektrische. Die ersten 132 elektrischen Opel Combo-e sind bereits eingetroffen. Weitere 45 Exemplare sollen in Kürze die Flotte ergänzen.

Die bereits eingetroffenen Transporter stehen im Hafen von Drammen bereit, wie Posten Norge in einer Mitteilung schreibt. Die Technikabteilung des Unternehmens hatte sie zunächst umgebaut: So wurden die Beifahrersitze durch ein Regal für Briefkassetten ersetzt. Die Opel Combo-e sollen nun an lokale Vertriebseinheiten im ganzen Land geliefert werden.

Nähere Angaben zu den Versionen der bestellten Fahrzeuge macht die Post in ihrer Mitteilung nicht. Den Opel Combo-e gibt es bekanntlich in den Varianten: Combo-e Cargo, Combo-e Cargo Doppelkabine und Combo-e Life (Kombi). Wobei beim Combo-e Cargo und Combo-e Life zwischen den beiden Längen L1 und L2 gewählt werden kann.

Die 177 neuen E-Lieferwagen werden zusätzlich zu den 378 im Oktober 2021 bestellten E-Transportern zum Einsatz kommen, von denen 323 Einheiten fossil betriebene Transporter sowie 18 bestehende E-Transporter ersetzt und 37 die Elektro-Flotte von Posten Norge ergänzt haben.

Darüber hinaus hat die norwegische Post erst im Februar 29 Elektro-Lkw bei Volvo Trucks bestellt. Der Auftrag stellte bis dato den größten Auftrag für Volvo Trucks aus Norwegen dar. Die von der norwegischen Post bestellten E-Lkw haben den gleichen Antriebsstrang, verteilen sich aber auf unterschiedliche Konfigurationen der Modelle FL Electric und FE Electric mit zwei bzw. drei Achsen.

postennorge.no, postennorge.no, opel.de