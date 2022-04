Induktives Laden: Smartroad Gotland wird verlÃ¤ngert

Das auf die induktive Ladung von E-Fahrzeugen spezialisierte israelische Unternehmen ElectReon hat die Verlängerung des Pilotprojekts Smartroad Gotland in Schweden um ein Jahr und dessen Aufrüstung bekannt gegeben.

Das Budget von zwei Millionen Euro für die Erweiterung des Projekts wird von der schwedischen Verkehrsbehörde finanziert und umfasst eine Aufrüstung von 400 Metern der bestehenden Installation. Electreon wird auch den Betrieb des elektrischen Flughafen-Shuttlebusses verlängern.

Smartroad Gotland wurde 2019 gestartet und umfasste zunächst eine 1,6 Kilometer lange Strecke. Im Jahr 2020 fanden die ersten Lade-Tests statt, im Laufe der Zeit wurden sowohl die Ladeleistung als auch die Fahrzeuggeschwindigkeit schrittweise erhöht. Teilweise fanden die Tests aber nur auf einem 200 Meter langen Abschnitt statt.

Der elektrische Flughafen-Shuttlebus, der erstmals im Oktober 2021 getestet wurde, soll weiter erprobt und im Sommer 2022 auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In der neuen Projektphase soll auch eine neue Generation der Technologie von ElectReon getestet werden. Das Unternehmen hat seit dem Start des Projekts in Schweden weitere Teststrecken gebaut und in Betrieb genommen. Zudem soll eine neue Software, die auch die Abrechnung des induktiv geladenen Stroms erlaubt, erprobt werden

„Das Team von Smartroad Gotland freut sich über die Verlängerung dieses Projekts um ein Jahr und über die Gelegenheit, die anhaltende Beständigkeit unserer drahtlosen Ladetechnologie bei schwedischem Wetter zu demonstrieren“, sagt Håkan Sundelin, Direktor der nordischen Region bei Electreon und Projektmanager für Smartroad Gotland.

