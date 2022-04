Proterra bringt Transitbus mit größerer Batterie

Der US-amerikanische Elektrobus-Hersteller Proterra hat eine erhöhte Batteriekapazität für seinen Batterie-elektrischen Transitbus ZX5 angekündigt. Ab dem kommenden Jahr kann die 40-Fuß-Version (12,2 Meter) des Proterra ZX5 mit bis zu 738 kWh Akkukapazität ausgerüstet werden.

Damit sollen laut der Mitteilung mehr als 300 Meilen (480 Kilometer) Reichweite möglich sein – „je nach Streckenbedingungen, Konfiguration und Betrieb“. Bisher lag die maximale Batteriekapazität für den ZX5 wie berichtet bei 660 kWh.

Für Strecken mit geringeren Reichweiten-Anforderungen können die 35- und-40-Fuß-Versionen des Modells ZX5+ mit bis zu 492 kWh großen Batterien ausgerüstet werden. Mit der alten Batterie-Generation waren hier bis zu 440 kWh möglich.

Zu weiteren Änderungen am E-Antrieb macht Proterra in der Mitteilung keine Angaben, das Update dürfte sich also auf die Batterie beschränken. Der Duo-Power-Antrieb in dem 2020 vorgestellten ZX5 leistet 404 kW.

