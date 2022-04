Lexus stellt E-SUV RZ vor – auch für Europa

Lexus hat mit dem neuen RZ sein erstes BEV-Modell präsentiert, das weltweit erhältlich sein wird. Das E-SUV basiert auf der Plattform e-TNGA und ist somit ein Schwestermodell des Toyota bZ4X und Subaru Solterra.

Von den beiden genannten Modellen ist der Antrieb bereits bekannt: Wie im bZ4X wird das Mittelklasse-SUV RZ 450e wahlweise mit einem 150 kW starken Front- oder einem Allradantrieb erhältlich sein, der zwei E-Motoren mit je 80 kW kombiniert. Den Allradantrieb bezeichnet Lexus als „Direct4“, dürfte aber im Kern dem Toyota-System entsprechen.

Der Akku verfügt über einen Energiegehalt von 71,4 kWh und soll WLTP-Reichweiten von rund 450 Kilometern ermöglichen. Die maximale DC-Ladeleistung nennt Lexus nicht, beim Toyota wird sie mit 150 kW angegeben. Ein Ladevorgang auf 80 Prozent soll rund 30 Minuten dauern.

Statt einzelnen technischen Daten heben die Japaner in der Mitteilung den Charakter des RZ hervor und welchen Einfluss die reine BEV-Plattform auf das Fahrzeug hat. Die e-TNGA soll „hervorragende Fahrleistungen“ ermöglichen, der Antrieb nutze die „über viele Jahre mit HEVs kultivierte Technologie“, so Lexus. Zudem soll das spezielle BEV-Design mit seiner Aerodynamik zu den Fahrleistungen beitragen.

























Ebenfalls laut Lexus wichtig: Beim RZ habe man „ein Gleichgewicht zwischen Klangerzeugung und einem sehr leisen Innenraum“ erzielt – das sei „die DNA von Lexus“. Ein Soundgenerator soll „Änderungen des Fahrzeugzustands nahtlos an den Fahrer“ übermitteln. Wie der bZ4X wird der Lexus RZ auch mit einem Steer-by-Wire-System angeboten, welches eine „neue, stärkere Mensch-Maschine-Verbindung“ ermöglichen soll. Das extrem abgeflachte Lenkrad soll wohl wie die Zügel eines Pferdes in der Hand liegen: Das Cockpit wurde nach dem neuen Konzept von „Tazuna“, dem japanischen Wort für „Zügel“, gestaltet.

„Wir glauben, dass Lexus, ein etablierter Hersteller von Luxusautos, weiterhin die Entwicklung aufregender Autos verfolgen und gleichzeitig die Natur und die globale Umwelt respektieren sollte, um eine CO2-neutrale Gesellschaft zu erreichen“, sagt Takashi Watanabe, Chefingenieur für die elektrifizierten Fahrzeuge bei Lexus. „Der RZ wurde mit dem Ziel entwickelt, ein einzigartiges Lexus-BEV zu schaffen, das sich beim Fahren sicher anfühlt, sich angenehm anfühlt und aufregend zu fahren ist.“

Der RZ ist 4,81 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,64 Meter hoch. Den Radstand gibt Lexus mit 2,85 Metern an, was für ein E-Fahrzeug dieser Größe inzwischen eher Durchschnitt ist – kürzere Autos wie der Hyundai Ioniq 5 kommen auf glatte drei Meter Radstand. Das sorgt bei dem Lexus RZ aber eher für klassische SUV-Proportionen als den neuartigen Look des Hyundais mit extrem kurzen Überhängen. Der RZ hat hingegen eine recht lange Fronthaube und auch längere Überhänge.

Das Seiten- und Heckdesign soll laut Lexus die „Dynamik der Elektrifizierungstechnologie zum Ausdruck bringen“, die Exterieurfarben sollen den BEV-Charakter verstärken. Dennoch ist der RZ sofort als Lexus zu erkennen – auf den üblichen, großen Kühlergrill haben die Designer zwar verzichtet, in dem Front-Design wird dennoch die Trapez-Form klar deutlich.

Angaben zum Kofferraumvolumen oder einer möglichen Anhängelast macht Lexus noch nicht, auch die Preise sind noch nicht bekannt. Der Lexus dürfte aber über dem bZ4X positioniert werden, der in Deutschland zu Preisen ab 47.490 Euro vor Umweltbonus reserviert werden kann.

Nach dem Debütstromer UX 300e, der nur in ausgewählten Märkten verfügbar war, ist der RZ 450e das zweite Batterie-elektrische Auto von Lexus. Der RZ ist aber der erste E-Lexus, der auf einer reinen Elektro-Plattform basiert und nicht derartige Kompromisse wie der UX 300e auf Verbrenner-Basis eingehen muss.

Zudem soll der RZ wie erwähnt weltweit vertrieben werden – und so ein Vorbote für die Elektro-Zukunft für Lexus sein. Die Premium-Marke von Toyota will bekanntlich ab 2035 nur noch Elektroautos anbieten. „Wir glauben, dass das Battery EV das zukünftige Symbol von Lexus werden wird“, sagte Koji Sato, Chief Brand Officer bei Lexus, bei der Vorstellung der Pläne im Dezember.

global.toyota, discoverlexus.com