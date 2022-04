Ubitricity baut 40 Ladepunkte in Hennigsdorf

Ubitricity hat eine öffentliche Ausschreibung für 40 Ladepunkte im brandenburgischen Hennigsdorf gewonnen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur im nordwestlich von Berlin gelegenen Hennigsdorf soll im dritten Quartal 2022 beginnen.

Dabei werden 20 AC-Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten aufgebaut. Je Ladepunkt stehen bis zu 22 kW zur Verfügung – der übliche Standard bei öffentlichen AC-Säulen. Das ist bei Ubitricity aber erwähnenswert, da das Unternehmen eigentlich auf Laternenladepunkte mit niedrigerer Leistung spezialisiert ist – inzwischen aber auch AC-Säulen mit 22 kW im Angebot hat.

„Dank der Nutzung von Synergieeffekten innerhalb der Shell Gruppe plant Ubitricity, neben Laternenladepunkten, in Zukunft weitere Projekte mit freistehenden AC- und auch DC-Ladestationen umzusetzen“, teilt das Unternehmen dazu mit. „Ubitricity schafft so ein Komplettangebot für öffentliche Ladeinfrastruktur, das in enger Zusammenarbeit mit Städten in Deutschland und ganz Europa ausgerollt werden kann.“

Die Standorte in Hennigsdorf stehen quasi bereits fest – als Teil der Ausschreibung. Wie Ubitricity mitteilt, entstehen auf dem Gelände des Gewerbe- und Biotech-Zentrums „KreativWerk“ zwei Ladesäulen (mit je zwei Ladepunkten), weitere neun Ladesäulen folgen bis Ende des Jahres im weiteren Stadtgebiet. Die verbleibenden Installationen finden im ersten Halbjahr 2023 statt.

Das Laden ist entweder über die Angebote diverser Mobility Service Provider (MSP) möglich – zu den bekannten Tarifen der Nutzer. Alternativ kann per QR-Code ad-hoc geladen werden, also ohne Anmeldung oder Mitgliedschaft. Die Preise für das Ad-Hoc-Laden hat Ubitricity „im Sinne der Fahrer*innen“ für drei Jahre fixiert, trotz der volatilen Energiepreise. Nur: Die Preise werden in der Mitteilung noch nicht genannt.

In Berlin selbst hatte Ubitricity im März 2022 eine Ausschreibung für mindestens 200 Laternenladepunkte gewonnen. Diese Woche folgte zudem ein großer Auftrag aus Frankreich für 534 öffentliche AC- und DC-Ladepunkte an 172 Standorten in Le Havre Seine.

