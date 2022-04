Niederlande: Taxis und Mietwagen ab 2030 nur noch elektrisch

In den Niederlanden sollen alle neu zugelassene Taxis und Mietwagen bis 2030 emissionsfrei fahren. In den Großstädten greift diese Maßnahme schon deutlich früher: Dort sollen bereits ab 2025 die neuen Taxis und Mietwagen elektrisch sein.

Eine entsprechende Vereinbarung hat die niederländische Regierung nun mit fünf großen Kommunen (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven und Tilburg) und mehreren Vertretern der Taxi- und Mietwagenbranche (u.a. Uber, SchipholTaxi, Bolt und Leaseplan) unterzeichnet.

Dass niederländische Städte ab 2025 eine Null-Emissions-Zone für Lkw und Lieferwagen einführen dürfen, war bereits bekannt. Kommunen können diese Regelung nun auf Taxis erweitern. Für die Einrichtung einer Null-Emissions-Zone sind die Kommunen selbst verantwortlich. 26 Kommunen planen dies in den kommenden Jahren.

Wie die „Taxi Times“ berichtet, ist trotz der strengen Vorgaben keine spezielle Fördeurng für abgasfreie Taxis und Mietwagen geplant. Die Investitionen in neue Fahrzeuge müssen also die Unternehmen tragen. Das Verkehrsministerium biete lediglich eine verlängerte Übergangsfrist für junge Taximodelle an.

Es sei aber angemerkt, dass die Ausgangslage in den Niederlanden eine andere ist als in vielen deutschen Großstädten. In Amsterdam gilt bereits seit Jahren ein striktes Taxi-Klimaprogramm, bereits heute dürfen viele Taxi-Halteplätze nur noch von emissionsfreien Fahrzeugen genutzt werden. Auch der Flughafen Amsterdam Schipol, der außerhalb des Stadtgebiets liegt, ist bereits auf emissionsfreie Taxis umgestiegen.

– ANZEIGE –



Wichtig ist dabei, dass sich die Niederlande nicht auf eine Technologie festlegen, sondern nur auf emissionsfreie Fahrzeuge setzen. „Ich halte es für sehr wichtig, dass wir diese Vereinbarungen in engem Kontakt mit der Branche treffen“, sagt etwa Mobilitäts-Staatssekretärin Vivien Heijnen. „Für viele Taxiunternehmer ist es nicht einfach, deshalb möchte ich unbedingt sicherstellen, dass der Umstieg auf ein Elektrotaxi oder Wasserstofftaxi für sie machbar ist.“

Aber: „Taxis legen viele Kilometer in der Stadt zurück. Das ist also ein schöner Schritt in Richtung einer saubereren Umwelt mit weniger Verkehrslärm“, so Heijnen weiter.

taxi-times.com, rijksoverheid.nl (Mitteilung auf Niederländisch)