eMobility update: Modellpflege fÃ¼r Polestar 2, Quantron zeigt Qargo 4 EV, Skoda Enyaq Produktion

Willkommen zum „eMobility Update“! Das sind die heutigen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität: Quantron stellt leichten E-Lkw vor ++ Skoda Enyaq wird wieder produziert ++ Modellpflege für den Polestar 2 ++ Ford baut F-150 Lightning in Serie ++ Taxis in den Niederlanden bald nur noch elektrisch ++

#1 – Quantron stellt leichten E-Lkw vor

Quantron bringt mit dem Qargo 4 EV Light Truck das zweite Fahrzeug im neu gestalteten Design der Marke auf den Markt. Quantron hat zwar als Umrüster von Bestandsfahrzeugen begonnen, entwickelt sich aber mehr und mehr zum Komplettanbieter elektrischer Nutzfahrzeuge. Im Februar hat das in Gersthofen bei Augsburg ansässige Unternehmen mit seinen ersten eigenen E-Bus vorgestellt. Dieser basiert auf einem Fahrgestell von EV Dynamics und wird von Quantron „europäisiert“.

#2 – Skoda nimmt Enyaq-Produktion wieder auf

Die VW-Marke Skoda fährt die Produktion ihres vollelektrischen Enyaq iV im tschechischen Stammwerk wieder hoch. Die Fertigung musste aufgrund von Lieferengpässen bei Kabelsträngen für einige Wochen unterbrochen werden. Die Enyaq-Produktion gehörte wie die Fertigung der anderen MEB-Modelle im VW-Werk Zwickau zu den ersten Anlagen, die Anfang März heruntergefahren werden mussten.

#3 – Kleine Modellpflege für den Polestar 2

Polestar hat eine Reihe von Neuerungen für seinen rein elektrischen Polestar 2 vorgestellt. Neben der bereits im März angekündigten größeren Batterie für die Basisversion umfassen die Updates unter anderem neue Farben, Felgen und Innenausstattungen. Zudem sinken die CO2-Emissionen in der Produktion. Ein Beispiel für die Farben: Bisher war der Schwarzton „Void“ die kostenfreie Standard-Lackierung, künftig ist das der bekannte Lack „Magnesium“, ein Metallic-Silber. Zudem erhalten die serienmäßigen 19-Zöller und die optionalen 20-Zoll-Räder neue Designs.

#4 – Ford baut F-150 Lightning in Serie

Ford hat mit der Serienproduktion des F-150 Lightning begonnen. Der rein elektrische Pickup-Truck wird im Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan gebaut. Ford bietet den F-150 Lightning bekanntlich in zwei Varianten an, einmal mit einer Reichweite von rund 370 Kilometern und 318 kW Antriebsleistung oder mit einer Reichweite von rund 480 Kilometern und einer Leistung von 420 kW. Unklar ist, welche der beiden Varianten zuerst gebaut wird.

#5 – Niederlande: Taxis und Mietwagen elektrisch

In den Niederlanden sollen alle neu zugelassene Taxis und Mietwagen bis 2030 emissionsfrei fahren. In den Großstädten greift diese Maßnahme schon deutlich früher: Dort sollen bereits ab 2025 die neuen Taxis und Mietwagen elektrisch sein. Darauf hat sich die niederländische Regierung nun mit den fünf großen Kommunen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven und Tilburg sowie mehreren Vertretern der Taxi- und Mietwagenbranche verständig.

