Quickpac plant fünftes Liefer-Depot

Der Schweizer Paketdienstleister Quickpac baut sein Netz für die Paketzustellung mit Elektroautos aus und hat nun den Mietvertrag für das fünfte Depot unterschrieben. Dieses wurde in Ostermundigen bei Bern neu errichtet und soll im Juli 2022 mit 60 Elektro-Lieferwagen den operativen Betrieb aufnehmen.

Das 3.000 Quadratmeter große Depot, das nach den Vorgaben von Quickpac gebaut wurde, befindet sich neben dem Gelände einer ehemaligen Kartonfabrik an der Grenze zwischen Stettlen und Ostermundigen. Auf dem Dach ist eine große PV-Anlage installiert.

Mit der Lage nahe Bern will Quickpac künftig von den zehn größten Städten der deutschsprachigen Schweiz deren acht bedienen können. „Mit dem zentralen Standort in der Nähe von Bern erreichen wir ein grosses Einzugsgebiet“, sagt Bernard Germanier, Geschäftsführer und Leiter Sales & Marketing. „Wir freuen uns, dass bald noch mehr Absender und Empfänger:innen in der Schweiz von der Paketzustellung mit Elektroautos profitieren können.“

Um welche Modelle es sich bei den 60 elektrischen Lieferwagen handelt, wird in der Mitteilung nicht erwähnt. In der Vergangenheit hat Quickpac vorrangig auf den Renault Kangoo Z.E. gesetzt. Auch auf dem Pressebild des neuen Depots sind drei der elektrischen Renault-Kastenwagen zu sehen. Ob diese aber nur für das Foto aus anderen Städten abgezogen wurden oder auch vom Depot Ostermundigen eingesetzt werden sollen, ist nicht bekannt.

Quickpac liefert seit 2019 Pakete mit E-Fahrzeugen aus. Im Sommer 2021 wurde der Mietvertrag für das vierte Depot – damals in St. Gallen – unterzeichnet.

