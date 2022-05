Green Lithium plant Lithium-Raffinerie in Großbritannien

Das Lithium-Verarbeitungsunternehmen Green Lithium hat Pläne veröffentlicht, wonach im Norden Englands die erste Lithium-Raffinerie Großbritanniens entstehen soll. Für das Vorhaben kooperiert das Unternehmen mit dem Rohstoffhändler Trafigura.

Letzterer soll das Lithium für die weitere Verarbeitung in der Fabrik liefern und in unbekannter Höhe in Green Lithium investieren. Ein Teil wird auch über eine Förderung finanziert: Im vergangenen Jahr hatte Green Lithium einen Zuschuss von 631.000 Pfund vom Advanced Propulsion Centre erhalten, um in Großbritannien Lithiumhydroxid in Batteriequalität herzustellen.

Damals gab es aber noch kaum konkrete Angaben zu dem Projekt. Das ist jetzt anders: Der Bau der Fabrik soll im kommenden Jahr beginnen, der Produktionsstart wird für 2024 angestrebt. 2026 soll die Fabrik die volle Kapazität erreichen und 50.000 Tonnen Lithiumprodukte in Batteriequalität für europäische Elektrofahrzeug- und Batteriehersteller produzieren. Der genaue Standort ist aber immer noch nicht bekannt.

Klar ist mit der neuen Vereinbarung, dass Trafigura, ein Metallhändler mit Sitz in Singapur, den unverarbeiteten Rohstoff an Green Lithium liefern wird. Wo und in welcher Form das Lithium zuvor abgebaut werden soll, ist nicht bekannt.

„Es ist sehr aufregend. Die Frage, die uns ständig gestellt wird, lautet: Woher bekommen Sie Ihr Rohmaterial?“ wird Sean Sargent, CEO von Green Lithium, in britischen Medien zitiert. „Trafigura als Teil der Mannschaft zu haben ist wirklich sensationell.“ Sargent gab weiter an, dass die Raffinerie von Green Lithium Europa Versorgungssicherheit geben werde. Das dort verarbeitete Material soll zudem und einen „viel geringeren CO2-Fußabdruck haben“ als Material, das in China verarbeitet wurde.

„Dieses wegweisende Projekt hat das Potenzial, die europäische Lieferkette für die Produktion von Elektrofahrzeugen und die nachhaltige Energiespeicherung in dieser kritischen Zeit der Energiewende zu revolutionieren“, sagt Socrates Economou, Global Head of Battery Metals bei Trafigura.

