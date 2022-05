Faun bringt Tochterunternehmen Enginius für H2-Lkw an den Start

Der auf Kommunalfahrzeuge spezialisierte deutsche Fahrzeughersteller Faun hat die neue Marke Enginius gelauncht. Unter der neuen Marke bietet das Unternehmen weltweit Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb in Serie an. Dabei kommen zwei Fahrgestelle von Daimler Trucks zum Einsatz. Bis 2030 will das Unternehmen europäischer Marktführer für H2-betriebene Lkw auf der Kurz- und Mittelstrecke werden.

Zunächst bietet Enginius den dreiachsigen „Bluepower“ als Trägerfahrzeug für Müllsammel- oder Kehrmaschinen-Aufbauten an. Laut einer Mitteilung basiert das Fahrzeug auf dem Econic-Fahrgestell von Daimler Trucks. 2023 soll es zudem den „Citypower“ für Waren- und Gütertransporte geben, der auf Grundlage des zweiachsigen Atego hergestellt wird.

Mit Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen ausgestattet werden die Fahrgestelle in den Bremer Produktionshallen. Je nach Ausstattung sollen die Fahrzeuge eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer schaffen. Die Nutzlast liege dabei ähnlich wie bei einem Dieselfahrzeug. Die Dauer für das Befüllen der Wasserstofftanks gibt das Unternehmen mit weniger als 15 Minuten an.

Mit der Wasserstoff-Technologie hat Faun einige Erfahrungen gesammelt. In Städten wie Berlin, Duisburg, Bochum und Brüssel sind bereit H2-betriebene Abfallsammelfahrzeuge unterwegs. „Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und stellen unser Know-how allen zur Verfügung, die sich für einen geräuschlosen, emissionsfreien, sauberen und nachhaltigen Waren- und Lastverkehr interessieren“, sagt Patrick Hermanspann, CEO der FAUN Gruppe, bei der Vorstellung von Enginius in den Hallen der Fahrzeugfertigung in Bremen.

Laut Johannes F. Kirchhoff, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Kirchhoff Gruppe, zu der Faun gehört, spielen Transport und Logistik in allen Wirtschaftsbereichen eine zentrale Rolle. „Ein klimaneutraler Lastverkehr, basierend auf erneuerbaren Energien, ist daher ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Circular Economy. Genau dafür stehen wir mit unserer neuen Marke Enginius“, so Kirchhoff weiter.

Faun hat Anfang des Jahres den französischen Fahrzeughersteller ValMétal übernommen. Der deutsche Nutzfahrzeug-Hersteller ergänzte damit sein Produktportfolio um weitere Kehrmaschinen und elektrische Fahrgestelle. Im Bremer Werk arbeitet laut Unternehmen ein derzeit Team von 60 Spezialisten. Insgesamt beschäftigt die Faun Gruppe weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende, das Unternehmen unterhält zwölf Werke in sieben Ländern. Faun ist Teil der Kirchhoff Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden Kirchhoff Gruppe, die 2021 mit 12.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge, Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik erwirtschaftete. Zum Konzern gehören 56 Werke in 22 Ländern auf fünf Kontinenten.

presseportal.de