Berlin empfängt die ersten zwei von 14 H2-Müllwagen

Ab sofort werden in Berlin zwei Wasserstoff-Müllwagen des Herstellers Faun eingesetzt. Sie nehmen ab sofort ihren Dienst für die Berliner Stadtreinigung (BSR) auf. Daneben verkündet der Bund weitere Förderungen zur Beschaffung von H2-Müllautos für die Städte Kassel, Lübeck und Recklinghausen.

Zunächst nach Berlin: Dort übergab Hersteller Faun im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die beiden Wasserstoff-betriebenen Müllfahrzeuge an die Stadtreinigung. Die Lkw sind je mit einer 85-kWh-Batterie, einer 30-kW-Brennstoffzelle und Tanks für acht Kilogramm Wasserstoff ausgestattet.

Damit seien sie passgenau auf das Sammelrevier der Hauptstadt abgestimmt, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Weitere zwölf Brennstoffzellen-Fahrzeuge sollen folgen. Die Beschaffung aller 14 H2-Fahrzeuge zusammen wird mit Fördermitteln in Höhe von knapp 25 Millionen Euro aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020“ und aus dem Budget der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI unterstützt.

„Wir freuen uns, dass wir nun auch in der schweren Nutzfahrzeugklasse emissionsfreie und auch leise Abfallsammelfahrzeuge einsetzen“, äußert BSR-Fuhrparkchef Wolfgang Wüllhorst. „Uns ist es sehr wichtig, dass die Fahrzeuge die gleichen Leistungsanforderungen erfüllen wie Dieselfahrzeuge. Neben der notwendigen Reichweite ist hier vor allen die Nutzlast von elf Tonnen zu nennen.“ Faun, ein Nutzfahrzeug-Hersteller aus Osterholz-Scharmbeck, hatte im vergangenen August angekündigt, 2021 die ersten Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen mit Wasserstoffantrieb in Serie produzieren zu wollen. Das Unternehmen arbeitet an seinem nördlich von Bremen gelegenen Hauptsitz bereits seit einigen Jahren an der Adaption von Brennstoffzellen für Nutzfahrzeuge. In Fauns sogenannten „Bluepower-Fahrgestellen“ werden Batterien in Kombination mit Brennstoffzellen als Range Extender verbaut. Um auch rein elektrische Fahrzeuge anbieten zu können, unterhält Faun seit einem halben Jahr zudem eine Vertriebskooperation mit Designwerk.

„Vor 15 Jahren haben wir begonnen, uns mit Alternativen Antrieben zu beschäftigen“, äußert FAUN-CEO Patrick Hermanspann. „Ich freue mich, dass Wasserstoff gerade die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Das ist die Zukunft eines klimaneutralen Lastverkehrs.“ Faun wolle 2026 bis zu 12.000 wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge in Betrieb bringen. Dafür hat sich das Unternehmen mit Industriepartnern im Projekt Clean Hydrogen Coastline zusammengetan. Das Ziel: der Aufbau von bis zu 400 Megawatt Elektrolysekapazität binnen fünf Jahren.

Unterdessen laufen auch in anderen Städten im Bundesgebiet die Vorbereitungen zum Empfang von H2-Müllfahrzeugen. Die vom Bund eingesetzte NOW GmbH teilt mit, dass in Kassel zwei, in Recklinghausen ebenfalls zwei und in Lübeck ein Exemplar gefördert werden. In Kassel erfolgt die Lieferung der neuen Abfallsammelfahrzeuge voraussichtlich im Herbst 2022. Die Fördersumme beträgt dort 1,33 Millionen Euro. In Recklinghausen soll das H2-Duo noch im laufenden Jahr eintreffen, der Zuschuss dort: 1,43 Millionen Euro. Zu der Förderung in Lübeck werden noch keine Details genannt.

