Mahindra will MEB-Komponenten von Volkswagen nutzen

Volkswagen und der indische Fahrzeughersteller Mahindra loten den Einsatz von MEB-Komponenten in der neuen „Born Electric Platform“ von Mahindra aus. Eine nun geschlossene Kooperationsvereinbarung setzt den Rahmen für die weitere Bewertung der Zusammenarbeit.

Diese Vereinbarung enthält laut Volkswagen verbindliche Regeln für die Evaluierungsphase sowie den unverbindlichen Lieferumfang. Ein endgültiges Lieferabkommen soll bis Ende 2022 erarbeitet werden.

Ziel der beiden Unternehmen sei es, die Elektrifizierung des indischen Automobilmarktes in Angriff zu nehmen. Hierfür will Mahindra auf MEB-Komponenten wie Elektromotor, Batteriezellen bzw. sogar Batteriesysteme von VW setzen. Diese sollen in der „Born Electric Platform“ von Mahindra zum Einsatz kommen.

„Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass der MEB sowohl technologisch als auch wirtschaftlich voll wettbewerbsfähig ist“, so Thomas Schmall, Volkswagen Konzernvorstand für Technik und CEO von Volkswagen Group Components. „Wir freuen uns sehr, mit Volkswagen einen bedeutenden globalen Investor im Bereich der Elektromobilität gewonnen zu haben, der uns als strategischer Partner bei der Erreichung unserer ehrgeizigen Born Electric Vision unterstützt“, ergänzt Rajesh Jejurikar, Executive Director, Auto and Farm Sector von Mahindra.

Weitere technische Details zur neuen Mahindra-Plattform gibt es derzeit noch nicht. Diese wird erst in Kürze (Juli 2022) in Oxfordshire, Großbritannien, vorgestellt. An der „Born Electric Platform“ arbeiten laut Jejurikar mehrere Teams in Indien, Großbritannien und auch in den USA.

Die MEB-Plattform kommt derzeit u.a. bei Volkswagen, Audi, Skoda und auch Seat sowie Cupra zum Einsatz. Die Plattform ist aber nicht nur für den VW-Konzern gedacht, sondern kann auch von anderen Herstellern genutzt werden. Ab 2023 beginnt Ford beispielsweise mit der Produktion eines neuen E-Pkw in seinem Werk in Köln – also jenes Modell, für das Ford den MEB von Volkswagen nutzt. Auch das zweite Elektroauto von Ford aus Köln wird den Volkswagen-Baukasten nutzen. Mit Mahindra reiht sich nun also ein weiterer Hersteller in die Liste der Nutzer ein.

