Subaru Solterra startet zu Preisen ab 57.490 Euro

Subaru hat sein erstes Elektromodell Solterra in Deutschland eingepreist. Das Elektro-SUV, das sich die Plattform und Technik mit dem Toyota bZ4X teilt, startet hierzulande zu Preisen ab 57.490 Euro.

Unter Berücksichtigung der aktuell noch gültigen Förderung in Höhe von 7.975 Euro (brutto, inkl. Herstelleranteil) sinkt der Einstiegspreis für die Kundschaft auf 49.515 Euro. Der Subaru Solterra wird in drei Ausstattungslinien bestellbar sein und soll ab dem Spätsommer 2022 zu den Händlern rollen.

Um zu wissen, was der Solterra kann, reicht ein Blick in die von uns bereits publizierten Leistungsdaten des Toyota-Schwestermodells: So wird das rund 2 Tonnen wiegende, elektrische Mittelklasse-SUV von Subaru mit einem Allradantrieb erhältlich sein, der zwei E-Motoren mit je 80 kW kombiniert. Der Akku verfügt über einen Energiegehalt von 71,4 kWh und soll eine WLTP-Reichweite von bis zu 466 Kilometern ermöglichen.

Die maximale DC-Ladeleistung wird analog mit 150 kW angegeben. Ein Ladevorgang auf 80 Prozent soll rund 30 Minuten dauern. Ende letzten Jahres hieß es zur AC-Ladung noch, dass für das AC-Laden ab Werk ein Onboard-Lader mit 6,6 kW zur Verfügung steht. Ob wie beim bZ4X optional ein dreiphasiger Onboard-Lader mit 11 kW für das fünfsitzige Subaru-SUV angeboten wird, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor.

Die optische Nähe des Solterra zum bZ4X ist nicht von der Hand zu weisen. Die Maße sind nicht nur identisch (4.690 mm x 1.860 mm x 1.600 mm bei einem Radstand von 2.850 mm), auch das Design ähnelt sich stark. Beide Autos weisen dieselben Proportionen und Merkmale auf: Dach- und Heckspoiler, ähnlich schlanke Scheinwerfer, einen flachen und horizontalen Kühlergrill sowie in schwarz abgetrennte Akzente.

Insgesamt bietet Subaru den Solterra in drei Versionen an: Die Einstiegsvariante „Comfort“ hat u.a. einen elektrisch einstellbaren Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung vorne oder auch eine 30-Grad-Panoramakamera an Bord. Als zentrales Bedienelement dient ein 12,3 Zoll großer Touchscreen, über den sich sowohl das Audio- als auch das Cloud-basierte Navigationssystem steuern lassen, das unter anderem Echtzeit-Verkehrsinformationen nutzt. Für Sicherheit sollen Assistenzsysteme wie ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Fernlicht- sowie ein Spurwechsel-, Totwinkel- oder auch Querverkehrassistent sorgen.

Ab dem Niveau „Platinum“ (ab 59.990 Euro) fährt der Solterra auf 20-Zoll-Leichtmetallfelgen vor. Hinzu kommen unter anderem ein Harman/Kardon-Audiosystem, eine Lenkradheizung, eine LED-Ambientebeleuchtung sowie beim Rückwärtsfahren automatisch absenkende Außenspiegel. Die Insassen nehmen vorne und hinten auf beheizbaren Sitzen Platz. Neben dem Fahrer, dessen Sitz zudem über eine Memory-Funktion verfügt, kommt auch der Beifahrer nun in den Genuss einer elektrischen Sitzeinstellung. In der Top-Ausstattung „Platinum plus“ (ab 60.990 Euro) gibt es u.a. ein Panorama-Glasdach. Viel mehr gibt die Mitteilung zu den Ausstattungsvarianten nicht her.

