Freightliner eCascadia: Sysco plant Einsatz von 800 E-Lkw

Der US-amerikanische Lebensmittel-Lieferant Sysco hat mit Daimler Truck North America (DTNA) eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 800 Elektro-Lkw des Typs Freightliner eCascadia unterzeichnet. Die erste eCascadia-Lieferung soll noch in diesem Jahr am Sysco-Standort im kalifornischen Riverside eintreffen.

Der Einsatz der kompletten 800 elektrischen Klasse-8-Zugmaschinen soll bis zum Jahr 2026 erfolgen. Sysco strebt an, bis zum Jahr 2030 rund 35 Prozent seiner US-Flotte zu elektrifizieren.

„Diese Investition zeigt unser Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Wachstum und wird uns letztendlich dabei helfen, unser Ziel zu erreichen, unsere direkten Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 27,5 Prozent zu reduzieren“, sagt Marie Robinson, EVP, Chief Supply Chain Officer von Sysco.

Nach ausgiebigen Tests von Vorserienmodellen bei Kunden stellte Daimler Truck North America die Serienversion des Freightliner eCascadia, wie berichtet, erst vor einigen Tagen vor. Die Produktion soll noch in diesem Jahr in der Fabrik von Freightliner in Portland im US-Bundesstaat Oregon anlaufen. Zu diesem Zeitpunkt vermeldete der Hersteller, dass Freightliner bislang rund 700 Bestellungen für den E-Lkw vorliegen.

northamerica.daimlertruck.com, investors.sysco.com