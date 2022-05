Micro stellt Varianten des E-Leichtfahrzeugs Microlino vor

Bei einer virtuellen Präsentation wurden nun nähere Details zu den einzelnen Varianten des elektrischen Leichtfahrzeugs Microlino vorgestellt. Insgesamt will Micro vier Versionen des Modells anbieten.

Die Auslieferungen der bereits vorgestellten „Pioneers Series“ sollen im Sommer 2022 zuerst in der Schweiz beginnen, ehe im vierten Quartal 2022 Deutschland und Italien an der Reihe sind. Andere Länder der EU will das Unternehmen dann im Laufe des Jahres 2023 bedienen.

Insgesamt soll es den Microlino aber in vier Varianten geben, die alle von einem E-Motor mit einer Leistung von 12,5 kW angetrieben werden. Die Höchstgeschwindigkeit des elektrischen Zweisitzers liegt bei 90 km/h. Zudem soll es den Microlino mit drei Batteriegrößen (6, 10,5 oder 14 kWh) geben, die Reichweiten von 91, 177 bzw. 230 Kilometer ermöglichen sollen. Mittels Typ 2 kann der jeweilige chemische Speicher wieder geladen werden. Der kleine Akku benötigt mit einer maximalen Ladeleistung von 1,35 kW vier Stunden, der mittlere Akku mit 2,6 kW drei Stunden und der größte Akku (ebenfalls 2,6 kW) vier Stunden.

Die Einstiegsvariante bildet die „Urban“-Edition. Dieses Modell soll es in zwei Farben geben und lediglich mit den 6-kWh-Akku ausgestattet sein. Potenzielle Kunden müssen sich jedoch noch gedulden. Erst ab dem zweiten Quartal 2023 sei dieses Modell erhältlich, vorher bekommen die nachfolgenden Varianten den Vorzug:

Der „Competizione“ sei für die Futuristen. Diese Edition soll es in drei verschiedenen matten Farben geben und serienmäßig über ein Schiebedach verfügen. Für diese Variante bietet Micro Mobility Systems hingegen den mittleren und großen Akku an. Die „Dolce“-Edition sei für Retro-Liebhaber, wie das Unternehmen mitteilt. Sie werde in fünf Farben erhältlich sein, hat serienmäßig ein Schiebedach und es kann zwischen allen drei Batteriegrößen (6, 10,5 oder 14 kWh) gewählt werden.















Sowohl der „Dolce“ als auch der „Competizione“ könnten bereits Ende 2022 ausgeliefert werden, abhängig von der Situation in der Lieferkette, wie Micro mitteilt.

Den Start macht jedoch die Launch- Edition. Bei der limitierten „Pioneer Series“ handelt es sich um die ersten 999 Fahrzeuge. Alle Microlinos der „Pioneer Series“ sind mit einem 10,5-kWh-Akku für eine Reichweite von bis zu 177 Kilometern ausgestattet und kommen in zwei verschiedenen Farben, die nur in dieser speziellen Serie erhältlich sind: Atlantis Blue und Torino Aluminum. Damit wird die Launch-Edition die mittlere der drei angekündigten Batterie-Varianten nutzen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Finale Preise gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht. Der Konfigurator wird erst in den nächsten Tagen freigeschaltet. Den Vorzug erhalten allerdings zunächst Kunden aus der Schweiz, ehe zu einem späteren Zeitpunkt auch aus Deutschland und Italien Anzahlungen entgegengenommen werden. Sollte Micro den eigenen Produktionsplan einhalten können, sollen bis zum Ende dieses Jahres rund 1.500 Microlino in Turin gebaut werden.

Eine Herausforderung sieht das Unternehmen allerdings auch darin, alle Kunden zufrieden stellen zu können. Denn aktuell gibt es laut Micro über 30.000 Reservierungen für das E-Leichtfahrzeug.

Quelle: Info per E-Mail