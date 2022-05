Holcim bestellt zehn Hyliion ERX

Die auf elektrifizierte Antriebe für schwere Nutzfahrzeuge spezialisierte US-Firma Hyliion hat einen Auftrag vom Baustoffproduzenten Holcim erhalten. Holcim bestellt zehn Exemplare des Hypertruck ERX.

Dabei handelt es sich wie berichtet um einen Schwerlast-Lkw mit E-Antrieb, der mit einem mit Erdgas betriebenen Generator zum Laden der Batterie kombiniert wird. Holcim will die Hyliion-Trucks in seinen Betrieben in Texas und Oklahoma einsetzen, wo sie bestehende Diesel-Lkw ersetzen werden.

Bei dem Hypertruck ERX handelt es sich um einen Klasse-8-Truck, also mit einem Gewicht von mehr als 14,969 Tonnen. Die Gesamtreichweite mit dem Erdgas-Range-Extender soll bei 1.000 Meilen, also 1.609 Kilometern, liegen. Mit der Ladung der Puffer-Batterie sind es nur 40 Kilometer. An der Entwicklung ist bekanntlich auch der deutsche Dienstleister FEV beteiligt.

Wie Hyliion in der Mitteilung schreibt, habe Holcim den Auftrag nach einem Besuch des Hyliion-Hauptsitzes erteilt. Bei dem Besuch wurde nicht nur das Fahrzeug vorgeführt. Die Verantwortlichen konnten auch „ein tieferes Verständnis dafür“ erlangen, „wie der Hypertruck ERX eine Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks im Transportwesen ermöglichen könnte“.

