Spanien: Cabify setzt auf Mobilize-Limousine

Die erste Flotte der von der Renault-Mobilitätsmarke Mobilize im vergangenen Jahr präsentierten elektrischen Limousine wird vom spanischen Fahrtenvermittler Cabify in Madrid genutzt. Dabei geht es um zunächst 40 Fahrzeuge.

Wie Mobilize mitteilt, sollen gemäß der Vereinbarung zwischen Mobilize und Cabify 40 Exemplare der Mobilize Limo in die Flotte von Vecttor, einer in Madrid ansässigen Tochtergesellschaft der Cabify-Gruppe, integriert werden. Die E-Limousine kommt auf eine WLTP-Reichweite von 450 Kilometern und wurde für den Ride-Hailing-Einsatz optimiert.

Die Spanier werden der weltweit erste Kunde von Mobilize Driver Solutions, wie die Renault-Tochter schreibt. Dabei handelt es sich um ein spezielles All-in-One-Angebot für Unternehmen in der Personenbeförderungsbranche, welches die Kosten für den Erwerb und die Nutzung von Fahrzeugen transparenter machen soll.

„Mit Mobilize Driver Solutions möchten wir Lösungen aus einer Hand anbieten, die Personenbeförderungsprofis das Leben erleichtern“, sagt Fedra Ribeiro, COO von Mobilize. „Die bevorstehende Einführung unserer Fahrzeuge in Madrid, dann in Paris, ist unsere Art, den Anbietern mit innovativen, integrierten Lösungen zu helfen, die eine grüne Mobilität fördern.“

Die 4,67 Meter lange Elektro-Limousine soll in der Kategorie „Cabify Eco“ angeboten werden, die sich an Geschäftskunden richtet. In dieser Kategorie sind nur elektrifizierte Fahrzeuge enthalten. Zudem soll es die Mobilize-Limousine auch für Privatkunden geben.

Für Cabify bzw. Vecttor sind die 40 Fahrzeuge von Mobilize nur ein kleiner Teil des gesamten Vorhabens für die eigene Flotte: Mitte Mai hatte das Unternehmen angekündigt, insgesamt 1.400 Elektroautos in Spanien anschaffen zu wollen. Mobilize könnten also noch weitere Aufträge winken.

mobilize.com