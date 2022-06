EB Charging baut 600 Ladepunkte in britischen Q-Park-Parkhäusern

Der Parkraumbetreiber Q-Park kooperiert mit dem britischen Ladeinfrastruktur-Anbieter EB Charging, um fast 600 Ladepunkte für E-Autos an 80 Standorten in Großbritannien und Irland zu installieren. Es sind nicht die ersten Ladepunkte bei Q-Park.

Die Installationen sollen im Juli 2022 beginnen und umfassen die Modernisierung der bestehenden Ladeinfrastruktur mit Hardware von EB Charging, wie Q-Park mitteilt. EB Charging ist dabei sowohl für die Installation als später auch die Verwaltung der Ladegeräte zuständig – inklusive des 24/7-Supports.

Bei 600 Ladepunkten an 80 Standorten ergeben sich im Schnitt 7,5 Ladepunkte je Parkhaus – wobei Q-Park in der Mitteilung nicht angibt, wie groß die kleinste oder größte Installationen sind. Für Q-Park sind es zudem nicht die ersten Ladepunkte in Großbritannien: Im März 2021 wurde bekannt, dass der britische Ladestationen-Betreiber Franklin Energy 500 Ladepunkte von EVBox in Anlagen von Q-Park installiert.

Insgesamt investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben drei Millionen Pfund (3,52 Millionen Euro) in die 600 Ladepunkte. „Die Welt verändert sich und wir freuen uns, mit unserem Portfolio und unseren Aktivitäten zu der neuen Umgebung beizutragen, in der wir uns befinden“, sagt Adam Bidder, Managing Director von Q-Park UK und Irland. „Wir sind bereits führend beim Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich Parkplatzsektor, dennoch haben wir einen langwierigen Konsultationsprozess durchgeführt, um sicherzustellen, dass wir den richtigen strategischen Partner gefunden haben, um unseren bestehenden Park- und Ladeservice aufzuwerten.“

EB Charging wurde kürzlich vom US-Ladedienst Blink Charging übernommen. „Dieses ehrgeizige Projekt bietet den Kunden von Q-Park erhebliche Vorteile und beschleunigt die Bereitstellung elektrischer Ladepunkte, da die Nachfrage nach Ladevorgängen steigt“, sagt Alex Calnan, Managing Director von EB Charging. „Sowohl EB Charging als auch Blink freuen sich darauf, eng mit dem Team von Q-Park zusammenzuarbeiten und gemeinsam dazu beizutragen, die Luft, die wir atmen, zu reinigen, während wir für mehr Elektrofahrzeuge sorgen.“

Für Deutschland hat Q-Park wie berichtet im April 2022 eine Partnerschaft mit Vattenfall verkündet. Hierzulande sollen bis Ende 2023 mindestens 300 Ladepunkte installiert sein. Laut seiner Homepage betreibt Q-Park in Deutschland 113 Parkanlagen in 40 Städten.

q-park.ie, blinkcharging.com