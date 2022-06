InoBat Auto und Green Lithium vereinbaren strategische Partnerschaft

Das slowakische Batterie-Unternehmen InoBat Auto kooperiert mit dem Unternehmen Green Lithium. Im Rahmen der Partnerschaft wird Green Lithium InoBat mit Lithiumchemikalien in Batteriequalität beliefern. Beide Unternehmen wollen auch den Aufbau einer Wertschöpfungskette für Batterien beschleunigen.

Das Knowhow von InoBat im Bereich der innovativen Batterietechnologie soll mit der Fähigkeit von Green Lithium verbunden werden, um „die europäische Versorgung mit Lithiumchemikalien in kohlenstoffarmer Batteriequalität zu steigern, zu diversifizieren und zu sichern“, wie es in der Mitteilung heißt. Die beiden Unternehmen sind sich darin einig, dass die Herstellung von Batterien nur dann nachhaltig ist, wenn sie den gesamten Lebenszyklus der Batterien abdeckt – vom Abbau bis zum Recycling.

„InoBat und Green Lithium teilen die Ambitionen für eine grünere Welt, und diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt auf unserer Reise in Richtung Netto-Null“, sagt Marian Bocek, Mitbegründer und CEO von InoBat Auto. „In Zusammenarbeit mit Green Lithium werden wir die globale Einführung der grünen Batterietechnologie beschleunigen, indem wir kohlenstoffarmes Lithiumhydroxid in Batteriequalität verwenden, um die unserer Meinung nach innovativsten und fortschrittlichsten Batterien auf dem Markt herzustellen.“

InoBat und Green Lithium wollen auch mit den zuständigen Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich und in der EU zusammenarbeiten, um ihre strategischen Geschäftsziele zu erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Dazu gehöre auch das Bestreben von InoBat, seine Präsenz im Vereinigten Königreich auszubauen und bis 2024 ein Netz von Gigafabriken in ganz Westeuropa zu entwickeln.

Im April hatte das Unternehmen bekannt gemacht, in Westeuropa seine dritte Gigafactory für Elektroauto-Batterien zu errichten. Eine Entscheidung zum konkreten Standort soll noch in diesem Jahr fallen. Das Unternehmen hat zudem seinen Vorstand neu besetzt.

Im Mai hat auch Green Lithium Pläne veröffentlicht, wonach im Norden Englands die erste Lithium-Raffinerie Großbritanniens entstehen soll. Für das Vorhaben kooperiert das Unternehmen mit dem Rohstoffhändler Trafigura.

inobatauto.eu