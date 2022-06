Scania präsentiert E-Lkw-Reihe für regionalen Transport

Scania bietet Kunden von nun an jedes Jahr neue elektrische Modelle an. Zu den Fahrzeugen für den innerstädtischen Lieferverkehr kommen jetzt Batterie-elektrische Lkw für den regionalen Transport hinzu. Die neue Modellreihe mit einer Batteriekapazität von 624 kWh ist mit R- oder S-Fahrerhäusern erhältlich.

Die neuen Lkw, mit einem Gesamtgewicht von bis zu 64 Tonnen, können zunächst als 4×2 Sattelzugmaschinen oder als 6×2*4 Fahrgestelle ab der KW 28 über die örtlichen Scania-Niederlassungen bestellt werden. Die Produktion ist für das vierte Quartal 2023 geplant.

Die Ladeleistung beträgt bis zu 375 kW, womit eine Stunde Ladezeit „in der Regel eine zusätzliche Reichweite von 270 bis 300 km“ ermöglicht, so der Hersteller in der Mitteilung. Die Dauerleistung für einen Scania 45 R oder S liegt bei 410 kW. Die Reichweiten variieren je nach Gewicht, Konfiguration und Route: So soll beispielsweise eine 4×2 Sattelzugmaschine mit sechs Batterien bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h mit einer kompletten Batterieladung bis zu 320 Kilometer zurücklegen können.

„Scania hat mit den Modellen für den regionalen Lieferverkehr nun einen hohen Reifegrad in seinem elektrifizierten Angebot erreicht“, erläutert Fredrik Allard, Senior Vice President und Leiter des Bereichs Elektrifizierung bei Scania. „Zusammen mit unseren 2020 eingeführten Elektro-Lkw für den städtischen Verteilerverkehr und unseren Hybridmodellen können wir unseren Kunden jetzt ein nachhaltiges und vielseitiges Portfolio emissionsfreier Lösungen anbieten.“

Scania verkündete die Markteinführung von BEV- und PHEV-Lkw für den städtischen Verteilverkehr im November 2020. Den Verkauf der beiden Baureihen hatte Scania bereits im September zuvor gestartet. Die Markteinführung wurde von Scania-CEO Henrik Henriksson als „Auftakt unseres Engagements für eine langfristige Elektrifizierung“ beschrieben. Schon damals wurden neue Modelle angekündigt: „In den nächsten Jahren werden wir jährlich neue Elektrofahrzeuge für das gesamte Produktangebot auf den Markt bringen und sind bereits dabei, unsere Produktion auf dieses Ziel auszurichten.“ Auch von einem für den Fernverkehr sprach Henriksson.

Im April dieses Jahres wurde bekannt, dass Scania zusammen mit Cummins 20 Brennstoffzellen-Lkw für das Konsortium HyTrucks bauen will. Diese werden auf der Batterie-elektrischen Fahrzeugplattform von Scania aufbauen und Brennstoffzellensysteme sowie Lösungen für Wasserstoffbetankung und -speicherung von Cummins nutzen. Die 20 H2-Lkw sollen im Jahr 2024 an HyTrucks geliefert werden.

scania.com